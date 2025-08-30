„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie”, a spus Radu Marinescu.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 29 august, că reforma pensiilor magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de către Guvern, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a spus Bolojan.

Decizia Executivului a venit în ciuda protestelelor și amenințărilor magistraților, chiar si la nivel înalt.

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament pe 1 septembrie, după mai multe amânări. Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

