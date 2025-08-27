„Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a spus premierul și președintele PNL.

„Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare şi avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani”, a punctat Bolojan.

Premierul a reamintit că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la 48 de ani și a spus că aceasta este „o nedreptate”.

Bolojan a mai precizat că pensia medie lunară în magistratură este de 4.800-5.000 de euro, iar după modificări va coborî la 3.200 de euro, în medie. „Oricum, această pensie nouă va fi una foarte bună raportat la una medie din România, care este între 550 şi 600 de euro”, a completat el. Recomandări PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Amintim că președintele Nicușor Dan a stat 30 de minute la Palatul Victoria, marți, 26 august, la începutul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, așa cum a relatat Libertatea, care l-a filmat la sosire (ora 17.28) și la plecare (ora 18.02). A fost prima participare a unui președinte al României la o ședință de coaliție la sediul Guvernului.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Potrivit informațiilor Libertatea, Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției, Ilie Bolojan (premier și președinte PNL) și Sorin Grindeanu (președinte interimar PSD), că majorarea vârstei de pensionare a magistraților, decisă în coaliție, este prea bruscă și că trebuie să refacă proiectul. Concret, legea trebuie rescrisă astfel încât să prevadă o perioadă mai lungă de tranziție, precum și o tăiere mai mică a pensiilor speciale, asta după protestele și amenințările magistraților, chiar si la nivel înalt.

Actualul proiect prevede că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat de Executiv în Parlament peste câteva zile.













