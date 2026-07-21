Alertă de inundații pentru bazinele Olt, Argeș, Ialomița și Siret

Avertizarea hidrologilor anunță risc de producere a unor fenomene periculoase în mai multe râuri din țară. Potrivit specialiștilor, în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Bazinele hidrografice vizate sunt Olt, Argeș, Ialomița și Siret.

Cod galben de inundații pe râuri din centrul și sud-estul țării

INHGA a emis cod galben pentru intervalul 21 iulie 2026, ora 14:00 – 22 iulie 2026, ora 24:00. Avertizarea vizează râurile din următoarele bazine hidrografice:

Olt – afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Cibin – amonte de acumularea Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș);

– afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Cibin – amonte de acumularea Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș); Olteț – bazin superior (județele Gorj și Vâlcea);

– bazin superior (județele Gorj și Vâlcea); Argeș – bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov);

– bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov); Ialomița – bazin amonte de acumularea Dridu și afluenții aferenți sectorului aval de acumularea Dridu (județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău);

– bazin amonte de acumularea Dridu și afluenții aferenți sectorului aval de acumularea Dridu (județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău); Buzău – bazin amonte de acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de acumularea Siriu – amonte de stația hidrometrică Banița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova);

– bazin amonte de acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de acumularea Siriu – amonte de stația hidrometrică Banița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova); Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenții bazinului mijlociu și inferior (județele Vrancea și Buzău);

– bazin superior și afluenții bazinului mijlociu și inferior (județele Vrancea și Buzău); Putna – bazin superior și afluenții bazinului mijlociu și inferior (județul Vrancea).

Cod portocaliu de inundații și viituri rapide pentru râuri din Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău

Un nivel mai ridicat de alertă este valabil prin cod portocaliu, în intervalul 22 iulie 2026, ora 01:00 – 22 iulie 2026, ora 16:00. Potrivit INHGA, avertizarea vizează râurile din bazinele:

Argeș – bazin superior;

– bazin superior; Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița);

– bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița); Ialomița – bazin amonte de stația hidrometrică Băleni;

– bazin amonte de stația hidrometrică Băleni; Cricovul Dulce (județele Dâmbovița și Prahova);

(județele Dâmbovița și Prahova); Prahova (județele Prahova și Ialomița);

(județele Prahova și Ialomița); Buzău – bazin amonte de acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de acumularea Siriu – amonte de stația hidrometrică Banița (județele Buzău și Prahova).

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare. Sursa foto: INHGA

Cod roșu pe râurile din Dâmbovița și Prahova

INHGA a emis și cod roșu de inundații, valabil în intervalul 22 iulie 2026, ora 03:00 – 22 iulie 2026, ora 12:00. Avertizarea de maximă intensitate vizează:

Ialomița – bazin amonte de stația hidrometrică Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval de stația hidrometrică Moroeni – amonte de stația hidrometrică Târgoviște (județele Dâmbovița și Prahova);

– bazin amonte de stația hidrometrică Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval de stația hidrometrică Moroeni – amonte de stația hidrometrică Târgoviște (județele Dâmbovița și Prahova); Prahova – bazin amonte de stația hidrometrică Prahova (județul Prahova).

Hidrologii precizează că fenomenele hidrologice potențial periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate. „În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice”, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Instituția recomandă urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, care pot avea ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică sau incidente la construcții hidrotehnice.

Reamintim că o furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate. De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Vezi harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă.

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