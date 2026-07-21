Investiția va permite finalizarea celei de-a doua faze a proiectului, care, odată terminată, va transforma instalația într-una dintre cele mai mari facilități de stocare a energiei în baterii din Europa Centrală și de Est.

Cum vor fi folosiți cei 48,5 milioane de euro

Pachetul de finanțare este împărțit în două componente:

40 de milioane de euro pentru costurile de construcție (CapEx);

8,5 milioane de euro pentru acoperirea TVA.

Banii vor finanța construcția celei de-a doua etape a proiectului, cu o capacitate de 100 MW / 200 MWh.

La final, sistemul de la Gura Ialomiței va ajunge la o capacitate totală de 250 MW / 500 MWh, devenind cea mai mare capacitate operațională de stocare a energiei în baterii din România și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.

Potrivit companiei, punerea în funcțiune a celei de-a doua faze este estimată pentru începutul anului 2027.

Prima etapă este deja finalizată

Noua finanțare vine după ce prima fază a proiectului, cu o capacitate de 150 MW / 300 MWh, a fost finalizată cu succes în luna iunie.

Aceasta a beneficiat de o facilitate de credit în valoare de 60 de milioane de euro, acordată de Kommunalkredit Austria AG în noiembrie 2025.

Totodată, prima etapă a fost sprijinită prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și reprezintă cel mai mare proiect finanțat până acum prin acest program în domeniul stocării energiei.

Cine este Aukera Energy

Aukera Energy este o platformă europeană specializată în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și a sistemelor de stocare în baterii.

Compania a fost fondată în 2021 de Pascal Emsens și românul Cătălin Breabăn și dezvoltă proiecte în: România; Germania; Belgia; Italia; Regatul Unit.

În prezent, grupul are peste 810 MW aflați în construcție sau în operare și un portofoliu de proiecte care depășește 14 GW.

În spatele companiei se află investitori importanți, printre care:

AtlasInvest, fond de investiții fondat de miliardarul olandez Marcel van Poecke;

Reggeborgh, controlat de familia Wessels;

SFPIM, fondul suveran de investiții al Belgiei.

Cofondatorul român: „Este deosebit de important”

Cofondatorul Aukera, Cătălin Breabăn, spune că proiectul din România are o importanță aparte pentru dezvoltarea infrastructurii energetice.

„Ca român și cofondator al unei platforme care livrează acum infrastructură de stocare în baterii pe cinci piețe europene, este deosebit de important să observ primul proiect operațional de baterii al Aukera prinzând viață aici, în România. România are un potențial excepțional de energie din surse regenerabile, iar următoarea etapă a acestei evoluții va depinde de modul în care infrastructura de stocare evoluează alături de această creștere. Gura Ialomiței este una dintre cele mai mari facilități de stocare în baterii din România și este doar începutul angajamentului nostru față de această piață. Avem în față un portofoliu substanțial, precum și capitalul, echipa și partenerii necesari pentru a-l realiza.”, a spus acesta.

Radu Enache, country manager al Aukera în România, afirmă că prima etapă a fost realizată într-un timp foarte scurt, de 12 luni, datorită colaborării dintre echipa companiei și partenerii implicați.

„Suntem mândri să vedem faza întâi operațională și așteptăm cu nerăbdare să avansăm faza a doua, precum și portofoliul românesc mai larg către construcție.”, a transmis Radu Enache.

Sistemele de stocare în baterii permit păstrarea energiei produse de parcurile eoliene și fotovoltaice atunci când producția este mare și livrarea ei în rețea în perioadele cu consum ridicat.

Astfel de investiții sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea energiei regenerabile și pentru stabilitatea sistemului energetic.

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