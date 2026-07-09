Care este povestea motanului Lokum, „invitatul perfect” de la Summitul NATO de la Ankara

Prezent în zona destinată presei din Complexul Prezidențial, motanul Lokum a fost descris de medicul veterinar Ayșegül Korkmaz drept un ambasador al capitalei Turciei.

„Motanul nostru este un Angora turcesc. Lokum trăiește la Complexul Prezidențial și a fost adus aici pentru a întâlni membrii presei și a ajuta la promovarea Ankarei. Lokum este aici astăzi pentru a se reprezenta pe sine și pe Ankara”, a declarat Korkmaz, potrivit portalul de știri Daily Sabah.

Motanul Lokum este un Angora turcesc. Sursa foto: Profimedia Images

Pisoiul alb superb a adus un moment de relaxare la Summitul NATO

În timp ce liderii discutau probleme globale, Lokum și-a cucerit publicul prin comportamentul său calm și prietenos. Prezența sa a evidențiat frumusețea uneia dintre cele mai cunoscute rase de pisici originare din Turcia, după cum mai relatează presa de la Ankara.

Pisoiul alb a atras imediat atenția jurnaliștilor prezenți la Summitul NATO de la Ankara. Sursa foto: Profimedia Images

Lokum face parte dintr-un grup de aproximativ 50 de animale îngrijite la Biblioteca Națională Prezidențială din Ankara.

Veterinarul a explicat că Lokum va rămâne în zona media pe durata summitului, dar va fi retras dacă se va plictisi sau obosi. Apariția sa a adus un strop de culoare și căldură în atmosfera formală a evenimentului.

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Lokum nu este prima și nici singura pisică vedetă din Turcia. La începutul acestui an, o pisică din Turcia a devenit virală în mediul online, după ce doi turiști din Istanbul au folosit-o drept suport de telefon ca să facă o poză împreună. Imaginea a strâns milioane de reacții și a făcut înconjurul lumii.

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