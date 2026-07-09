Spre exemplu, insula franceză Corsica atrage în fiecare an numeroși turiști care călătoresc cu autoturismul.

La fel de populare sunt și Coasta de Azur, Bretania sau litoralul atlantic din vestul Franței, renumit printre pasionații de surfing.

Ce trebuie să ai în mașină, ca să nu iei amendă în Franța

Vestea bună este că etilotestul nu mai este obligatoriu în Franța. Guvernul a eliminat această obligație la 22 mai 2020. Testul de alcoolemie de unică folosință fusese introdus în 2012, însă lipsa lui nu mai era sancționată încă din 2013.

Ca în orice deplasare în străinătate, și în Franța trebuie să ai autocolantul cu indicativul țării (CH) pe partea din spate a mașinii, în caz contrar riscând amendă.

De asemenea, trebuie să ai în mașină:

triunghi reflectorizant

cel puțin o vestă reflectorizantă

un set de becuri de rezervă, cu excepția mașinilor echipate cu faruri LED, xenon sau neon.

Dacă ai un accident sau o pană în afara localităților, ai voie să ieși din mașină doar purtând vestă reflectorizantă. Pe autostradă trebuie să te refugiezi imediat în spatele parapetului de protecție și să nu rămâi pe carosabil.

Iarna, în funcție de regiune și de condițiile meteo, pot fi obligatorii anvelopele de iarnă (profil minim de 3,5 mm) și lanțurile pentru zăpadă (viteza maximă permisă cu ele este de 50 km/h).

Obligația este semnalizată prin indicatoare rutiere. Cei care nu respectă regulile pot primi amendă și li se poate interzice continuarea călătoriei.

Cum călătoresc șoferii cu copii

Copiii cu vârsta de până la 10 ani trebuie transportați într-un scaun auto adecvat.

Scaunul pentru copii poate fi montat pe locul din față (orientat invers sensului de mers și numai cu airbagul pasagerului dezactivat), doar dacă pe bancheta din spate sunt deja transportați copii cu vârsta sub 10 ani.

În caz contrar, amenda este de cel puțin 98 de euro.

Care este limita legală de alcool

Limita legală pentru alcoolemie în Franța este de 0,5 la mie.

Pentru șoferii începători, în primii trei ani de la obținerea permisului, limita este de 0,2 la mie.

Franța are suficiente stații de încărcare pentru mașinile electrice

Franța dispune de o rețea bine dezvoltată, cu aproape 160.000 de puncte de încărcare, ocupând locul al treilea în Europa în acest clasament.

Autostrăzile și marile zone urbane, precum Paris, sunt foarte bine acoperite, în timp ce centrul țării și zonele rurale au o infrastructură mai redusă.

Pentru majoritatea stațiilor este necesară activarea printr-un card sau o aplicație.

Care sunt limitele de viteză

în localități: 50 km/h

pe drumurile expres: 110 km/h

pe autostradă: 130 km/h.

În afara localităților, există două limite:

80 km/h pe drumurile cu circulație din sens opus, fără separarea benzilor

90 km/h pe drumurile cu sensurile de mers separate.

În condiții de ploaie sau pentru șoferii începători, limitele sunt reduse la:

80 km/h în afara localităților

100 km/h pe drumurile expres

110 km/h pe autostradă.

Aceleași limite se aplică și autorulotelor cu masa de peste 3,5 tone.

Este permis telefonul mobil la volan?

Telefonul mobil nu poate fi folosit și nici ținut în mână în timpul condusului, atunci când sunteți în Franța.

În caz contrar, amenda este de aproximativ 146 de euro.

Dacă șoferul comite simultan și o altă abatere, de exemplu nu semnalizează schimbarea direcției, permisul de conducere poate fi suspendat.

Sunt permise doar sistemele hands-free integrate în mașină, iar orice alte căști sunt interzise.

Reguli mai puțin obișnuite

În Franța este interzis să conduci încălțat cu papuci de tip șlapi sau cu încălțăminte care nu este bine fixată pe picior. Amenda este de aproximativ 81 de euro.

De asemenea, este interzis să mănânci sau să te machiezi la volan, chiar dacă ești oprit la semafor sau într-un ambuteiaj.

Este interzis orice lucru care poate distrage atenția șoferului, inclusiv ascultarea muzicii la un volum atât de ridicat încât nu mai pot fi auzite zgomotele importante din trafic.

Fumatul în mașină este interzis dacă în autoturism se află copii cu vârsta sub 18 ani sau femei însărcinate. În caz contrar, amenda poate ajunge la 146 de euro.

Amenzile sunt mai mici dacă sunt achitate imediat sau în termenul prevăzut de lege. Reducerea depinde de tipul contravenției.

Atenție la detectoarele de radare

Franța sancționează foarte sever dispozitivele care avertizează asupra radarelor. Sunt interzise atât sistemele integrate în mașină, cât și aplicațiile de pe telefon.

Pe lângă amenzi de până la 1.625 de euro, autoritățile pot confisca dispozitivul. Dacă acesta este integrat în mașină, vehiculul poate fi chiar confiscat.

Cum se circulă în sensul giratoriu

Dacă ești într-un sens giratoriu și mergi drept înainte, nu trebuie să semnalizezi.

Dacă virezi la stânga, trebuie să semnalizezi stânga înainte de intrarea în giratoriu, iar la ieșire să semnalizezi dreapta.

În sensurile giratorii din Franța are prioritate, în principiu, vehiculul care intră în intersecție („prioritate de dreapta”), cu excepția cazurilor în care există indicatoare care stabilesc altfel.

Șoferii plătesc taxă de autostradă

La fel ca în Italia și Spania, Franța percepe taxe de autostradă în funcție de distanța parcursă.

Costul diferă în funcție de traseu și de mașină, însă, în medie, 100 de kilometri de autostradă costă între 7,5 și 22 de euro.

Taxa poate fi plătită în numerar, cu cardul sau prin sistemul electronic Télépéage.

Zone cu restricții de mediu

Franța are două tipuri de zone cu restricții privind poluarea.

Zonele cu restricții permanente (ZFE) funcționează în permanență și sunt amplasate, de regulă, în centrele marilor orașe, precum Paris, Grenoble, Strasbourg sau Chambéry.

În plus, orașe precum Paris, Marsilia, Lyon, Rouen și Strasbourg au introdus restricții care pot interzice accesul vehiculelor din anumite clase de emisii.

Zonele temporare de protecție a aerului (ZPA) sunt activate doar atunci când nivelul poluării depășește limitele legale timp de mai multe zile, în special vara.

În aceste perioade pot circula doar vehiculele care dețin vigneta ecologică corespunzătoare. Aceasta poate fi comandată online și costă echivalentul a aproximativ 4 euro.

Cum este reglementată camparea

Camparea în afara spațiilor autorizate este, în principiu, interzisă. Inclusiv pe terenuri private este necesară aprobarea autorităților locale.

Multe localități oferă însă spații speciale pentru înnoptare.

Dacă întâlnești indicatorul „Camping reglementé, sadresser à la mairie” (Camping reglementat, contactați primăria), trebuie să te adresezi primăriei, care îți va indica locul unde poți campa.

În caz de accident

Dacă accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, este recomandată completarea formularului european de constatare amiabilă, semnat de ambele părți.

Dacă există persoane rănite, trebuie apelat numărul unic de urgență 112, iar autoritățile vor trimite poliția, ambulanța și serviciul de tractare.

Pentru urgențe medicale care nu necesită ambulanță poate fi contactat serviciul SOS Médecins, la numărul 0820 33 24 24.

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