ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii. Care sunt zonele vizate

Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

În intervalul 9 iulie, ora 12.00 – 10 iulie, ora 02.00, meteorologii au emis cod galben, iar fenomenele vizate sunt următoarele: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

„Joi (9 iulie), în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului, transmite ANM.

Zonele vizate de cod portocaliu de averse torențiale

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

În intervalul 09 iulie, ora 12.00 – 09 iulie, ora 17.00, meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu, fiind vizate averse torențiale importante cantitativ.

„În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate în timp scurt vor fi de 30…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp, îndeosebi în zonele deluroase și montane”, a transmis ANM.

Prognoza meteo în perioada 6-19 iulie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza pe regiuni în perioada 6-19 iulie 2026.

Potrivit estimărilor, în această săptămână, furtunile se vor extinde din vestul, centrul și nordul țării, fiind așteptate ploi, vijelii și descărcări electrice. Cele mai scăzute temperaturi maxime vor fi în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate în Câmpia Română.

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