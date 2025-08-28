Grindeanu a afirmat la Digi24 că șeful statului i-a spus marți, 26 august, în discuția avută înaintea ședinței de coaliție, că familia sa este pe litoralul românesc, iar el și-a întrerupt vacanța ca să participe la Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) și seara la Guvern,

„L-am văzut ieri (n.red. marți, 26 august), nu e un secret, ştiţi cu toţii. Am înţeles de la dânsul că şi-a întrerupt concediul să vină la Reuniunea Diplomaţiei, fiind cu familia pe litoralul românesc. Şi probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obişnuită”, a explicat Grindeanu.

„Aveam o şedinţă de coaliţie, care ar fi trebuit să închidă măsurile din pachetul 2. Şi am fost anunţaţi că preşedintele doreşte să vină. A venit, dar a avut o discuţie doar cu mine şi cu domnul Bolojan”, a mai spus președintele Camerei Deputaților.

În dimineața de 26 august, Nicușor Dan a fost prezent la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, la Palatul Cotroceni.

După amiază, șeful statului a venit la sediul Guvernului, chiar în timpul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. A fost o vizită inopinată de 30 de minute și, totodată, prima participare a unui președinte al României la o ședință a coaliției de guvernare la Palatul Victoria, așa cum a relatat Libertatea, care l-a filmat la sosire (ora 17.28) și la plecare (ora 18.02).

Nicușor Dan este în vacanță de aproximativ 3 săptămâni. Din acest motiv, nu a participat pe 15 august la Ziua Marinei de la Constanța.

Mandatul prezidențial nu prevede însă dreptul la concediu de odihnă, în sensul Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale. De aceea, formularea este improprie.