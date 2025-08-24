Pietrosul Rodnei este cel mai înalt vârf din Munții Rodnei și din întreg lanțul Carpaților Orientali, cu o altitudine de 2.303 metri. Este situat la granița județelor Maramureș și Bistrița-Năsăud, în România.

Pietrosul Rodnei impresionează prin frumusețea peisajului și este un obiectiv preferat pentru pasionații de munte care doresc să parcurgă unul dintre cele mai înalte și pitorești trasee din Carpații Orientali.

Munții Rodnei se numără printre cei mai impunători și mai spectaculoși munți din Carpații românești. Cu vârfuri ce depășesc 2.300 de metri altitudine, cu cea mai înaltă cascadă din țară și cu un lac glaciar al cărui contur se aseamănă cu cel al hărții României, acest paradis alpin este și o zonă protejată deoarece o parte a masivului este inclusă în Parcul Național Munții Rodnei, patrimoniu UNESCO, datorită bogăției sale ecologice. Legendele locului completează farmecul acestei regiuni, unde istoria, natura și aventura se împletesc într-un tablou de poveste.

