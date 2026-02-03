Temperaturi scăzute, viscol și ninsori până joi seară

De marți, ora 10.00, până joi seara, la ora 20.00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, trecător ninsoare viscolită la altitudini de peste 1700 m la munte, polei și ghețuș. Pe parcursul zilei de marți (3 februarie) vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice. Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade, iar cele minime în general între -9 și -3 grade Celsius.

Din seara zilei de marți vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața (4 februarie) și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor depăși 70…80 km/h, trecător viscolind ninsoarea. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

Acestea vor fi sub formă de ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, se va forma polei sau ghețuș.

Capitala și mai multe județe, sub cod galben de ger

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben de ger și vânt.

Primul cod este valabil marți și anunță temperaturi foarte scăzute. În Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Harta județelor aflate sub cod galben de ger. Sursa foto: ANM
Harta județelor aflate sub cod galben de ger. Sursa foto: ANM

A doua avertizare cod galben de ger este valabil până miercuri dimineață, la ora 10.00. În acest interval, în Moldova, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori minime ce se vor încadra în general între -9 și -6 grade Celsius.

Harta județelor aflate sub cod galben de temperaturi foarte scăzute. Sursa foto: ANM
Harta județelor aflate sub cod galben de temperaturi foarte scăzute. Sursa foto: ANM

De miercuri, ora 10.00, până joi seară, vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind trecător ninsoarea.

Vremea se încălzește spre finalul săptămânii

Ieri, Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a declarat că o încălzire a vremii începe de marți pentru partea de vest, iar pentru restul ţării de joi.

„Aşteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile ţării, aşa încât vineri şi sâmbătă, cel mai probabil, valorile termice vor depăşi 0 grade chiar şi pe parcursul nopţilor, ceea ce înseamnă o încălzire pronunţată, cu maxime ziua care să treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni ale ţării. Însă este de aşteptat ca pe un orizont mai larg să rămânem în luna februarie cu o vreme schimbătoare”, a precizat Florinela Georgescu la televiziunea Digi 24. Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de marţi, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil ziua şi temporar noros noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3…-1 grad, iar cea minimă de -9…-6 grade. Miercuri, vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 1…3 grade.

Joi, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7…9 grade Celsius.

Conform prognozei meteo pe patru săptămâni, intervalul 3 februarie – 2 martie 2026, vremea va fi oscilantă, cu temperaturi fie mai mari decât normal în unele zone, fie mai mici în alte regiuni.

Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Știri România 11:42
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Ryan Reynolds vine la IMPACT Bucharest 2026, unde este speaker de top
Știri România 11:17
Ryan Reynolds vine la IMPACT Bucharest 2026, unde este speaker de top
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Stiri Mondene 12:00
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Stiri Mondene 11:19
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Politică 02 feb.
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
