Ninsori, viscol, ploi torențiale și vijelii, în 18 județe ale țării. Harta zonelor vizate de codul galben emis de ANM

Județele vizate de intensificări ale vântului în perioada 25 ianuarie – 26 ianuarie

În Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70

km/h, iar la altitudini în general de peste 1.700 m rafalele vor depăși 90-100 km/h, în intervalul 25 ianuarie 2026, ora 14.00 – 26 ianuarie, ora 8.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Județele vizate sunt Arad, Timiş, Caraş-Severin şi zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara.

Zonele vizate de intensificări ale vântului. Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Județele vizate de ploi, ninsori și viscol în perioada 26 ianuarie – 27 ianuarie

Un alt cod galben va fi în vigoare de luni, de la ora 8.00, până marţi, la ora 10.00, în judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi parţial în judeţele Vrancea, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

„În intervalul menționat vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20-30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m”, au arătat meteorologii.

Zonele unde vor fi precipitații însemnate cantitativ, viscol și zăpadă. Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toate regiunile țării săptămâna viitoare, mai ales în părțile sud-estice, se arată în prognoza meteo pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.



