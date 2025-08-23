Ce i-a transmis femeia fiicei sale

Amintim că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a înjunghiat și s-a aruncat de la etaj. El a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital, unde, ulterior, a murit.

Femeia, în vârstă de 44 de ani, era profesoară de germană la un liceu din Craiova. Cei doi aveau împreună o fetiță 11 ani. În momentul crimei, copila era de față, potrivit vecinilor.

Cu ultimele sale puteri, femeia i-a strigat fetiței să iasă din casă, înainte să fie ucisă cu sânge rece de bărbat.

Violența domestică în România

În România, sunt abuzate anual mii de femei, iar acestea ajung să solicite ordine de protecție din partea autorităților. Potrivit unui studiu publicat de Eurostat în luna noiembrie 2024, România se află pe locul patru în clasamentul european la capitolul violență asupra femeilor în familie sau din partea partenerului.

Acasă nu este întotdeauna un loc sigur pentru multe dintre femei. Numai în 2024 au fost peste 130.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică.

Ce pot face victimele violenței domestice în România

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333.

Recomandări Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE