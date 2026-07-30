Locomotive noi pe șinele din România

Pas important pentru modernizarea transportului feroviar de călători din România. Au fost recepționate joi, 30 iulie, 5 locomotive electrice Traxx (unitățile LE 02, 03, 04, 06 și 07) din lotul de 16 locomotive noi achiziționate de ARF. Acestea sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom.

ARF a predat spre administrare cele cinci locomotive electrice către CFR Călători, pe care operatorul național de transport feroviar de călători le va utiliza, în cadrul contractelor de servicii publice.

Introducerea efectivă în circulație a acestor unități se va face după finalizarea înscrierii lor în Registrul European al Vehiculelor (REV) și în Cerificatul de Siguranță al CFR Călători”, a transmis ARF, într-un comunicat, pe 30 iulie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Noile vehicule feroviare vor înlocui 16 locomotive electrice vechi cu 6 osii.

„După decenii în care trenurile de călători au fost tractate în mare parte de locomotive ajunse la o vârstă înaintată, resuscităm procesul de reînnoire a materialului rulant. Călătorii români merită servicii mai fiabile, mai performante și adaptate standardelor europene actuale. Prin introducerea în circulație a acestor locomotive moderne, facem un pas hotărât pentru atingerea acestui obiectiv”, a precizat și secretarul de stat Horațiu Cosma.

Vor acoperi cinci rute interregionale

Proiectul prevede „achiziția a 16 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”.

Primele locomotive recepționate vor intra în exploatare la CFR Călători „pe relațiile București – Suceava și București – Iași”, a adăugat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor.

LâCele 16 locomotive vor deservi o rețea feroviară de 3.978 km, acoperind cinci rute interregionale majore:

Dej – Brașov – București – Constanța;

Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța;

Timișoara – Cluj-Napoca – Iași;

Iași – București – Constanța;

Suceava – București – Constanța.

Cele 16 locomotive electrice noi pe 4 osii (15+1 rezervă), care vor fi achiziționate, sunt echipate cu „o tehnologie complexă de control (calculator de diagnosticare/vizualizare, GPS și comunicare prin intermediul standardului de comunicații mobile etc), inclusiv cu sistemul ERTMS la bord”, potrivit sursei citate.

Locomotivele permit inclusiv recuperarea energiei în procesele de frânare, contribuind suplimentar la eficiența energetică. Proiectul vizează introducerea în exploatare a unui material rulant mai eficient energetic și mai puțin poluant pe teritoriul României.

Valoarea proiectului este de 767 milioane lei, fără TVA, și include atât livrarea celor 16 locomotive electrice, cât și asigurarea mentenanței pentru următorii 20 de ani. Finanțarea este asigurată din Fondul de Modernizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE