Nou drum național la Timișoara

Noul drum național din România, pe care șoferii vor putea circula cu o viteză de 100 de km/h, a costat peste 55.000.000 de euro și are o lungime de 10 kilometri.

„Drumul de legătură de 10 km, cu două benzi pe sens, va aduce avantaje semnificative pentru circulație și comunități, inclusiv preluarea unei părți importante din traficul de tranzit spre zona de nord a Timișoarei și conectarea cu centura de ocolire a Timișoarei (VTM). Odată cu deschiderea acestui drum, se vor echilibra și fluxurile de trafic între celelalte două conexiuni existente cu A1 (nodurile rutiere Giarmata și Remetea Mare)”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Cât a costat noul drum național 69A

Noul drum național 69A are trei noduri rutiere:

cu DN 69 Timișoara – Arad, la Cerneteaz;

cu DC 58, la Cerneteaz;

cu A1, la kilometrul 509, între nodurile rutiere Giarmata și Ortișoara.

În total, DN 69A a costat 235.884.751,42 lei + TVA, iar finanțarea a fost asigurată de Uniunea Europeană prin Programul Transport 2021-2027.

Modificări importante pe DN 69 pentru șoferi

Noul drum dintre Timișoara și autostrada A1 vine cu două noi sensuri giratorii, pe DN 69, iar traficul pe direcția Timișoara – Arad, dar și către DJ 692 Timișoara – Sânandrei, vine cu modificări importante pentru șoferi.

„Îndemnăm participanții la trafic să acorde aten’ie sporită semnalizării rutiere, să respecte indicatoarele și regulile de circulație, întrucât traseele și regimul benzilor sunt diferite față de configurația anterioară.

Pe direcția Timișoara – Orțișoara – Arad, pe DN 69, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, spre Orțișoara/Arad;

Pe direcția Arad – Timișoara, pe DN 69, șoferii vor folosi cele două sensuri giratorii, breteaua spre direcția Timișoara fiind la a treia ieșire;

Pe direcția Timișoara – Sânandrei, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, apoi se vor întoarce către Timișoara, pe DN 69 și, în sensul giratoriu sud, vor urma prima ieșire spre DJ 692. Pe direcția Sânandrei – Timișoara, șoferii vor folosi sensul giratoriu sud, cu acces pe a treia bretea;

Breteaua a doua de ieșire din sensul giratoriu sud este un acces exclusiv către platforma industrială, printr-un drum colector, care nu are acces în DN 69 pe direcția Timișoara. Așadar, șoferii care merg pe direcția Timișoara vor folosi doar a treia ieșire din sensul giratoriu sud”, au explicat reprezentanții DRDP Timișoara.