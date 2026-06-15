Procedură de vânzare sub presiunea unui litigiu internațional

Măsura, dispusă de Tribunalul Districtual din Ostrava, Cehia, se bazează pe un litigiu legat de o creanță de aproximativ 40 de milioane de euro pe care Liberty Ostrava o reclamă de la Liberty Galați. Potrivit unui comunicat al companiei TP Insolvence v.o.s., administratorul judiciar al Liberty Ostrava, interdicția se aplică unor active esențiale situate pe platforma combinatului din Galați, cum ar fi facilități de producție și operaționale.

„Interdicția de vânzare a proprietăților vizate este obligatorie, iar contestația formulată de Liberty Galați nu schimbă cu nimic lucrurile. Înscrierea în Cartea Funciară face ca această situație să fie vizibilă și verificabilă pentru orice entitate interesată”, a precizat Simon Petak, reprezentantul TP Insolvence.

Conflictul juridic dintre cele două companii vine într-un moment critic pentru Liberty Galați, care încearcă să atragă investitori în cadrul procedurii de concordat preventiv. Licitația din 19 iunie, a doua organizată în contextul restructurării, vizează vânzarea unor active vitale pentru funcționarea combinatului.

Înscrierea interdicției în Cartea Funciară de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați adaugă însă incertitudine procesului. Potrivit lui Simon Petak, măsura provizorie rămâne în vigoare indiferent de evoluția licitației, în baza reglementărilor europene privind aplicarea hotărârilor judecătorești în statele membre ale Uniunii Europene.

„Rolul nostru este să protejăm drepturile creditorilor Liberty Ostrava și să ne asigurăm că activele acoperite de măsura provizorie nu sunt transferate cu încălcarea unei hotărâri judecătorești obligatorii”, a adăugat acesta.

Legătura dintre Liberty Galați și Liberty Ostrava

Atât Liberty Galați, cât și Liberty Ostrava fac parte din grupul industrial GFG Alliance, deținut de omul de afaceri Sanjeev Gupta. În 2019, grupul a achiziționat mai multe active siderurgice europene de la ArcelorMittal. Totuși, din 2024, Liberty Ostrava a intrat în insolvență și a fost nevoită să își vândă platforma industrială unui investitor strategic.

De partea cealaltă, Liberty Galați traversează o perioadă dificilă, încercând să își stabilizeze activitatea și să finalizeze un program amplu de restructurare. Conflictul cu Liberty Ostrava ar putea afecta interesul investitorilor în contextul licitației programate la sfârșitul săptămânii, iar viitorul combinatului din Galați rămâne incert.

Prima încercare de vânzare, organizată pe 12 martie 2026, a generat inițial interes considerabil. Șase posibili investitori au semnat acorduri de confidențialitate, cinci caiete de sarcini au fost achiziționate, iar patru delegații au vizitat platforma combinatului.

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