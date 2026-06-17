Noul drum, care conectează Aleea Teişani cu breteaua Centurii București (DNCB), în dreptul Podului Hobanat, traversând calea ferată 301Bb Mogoșoaia – R. Pasărea, va fi finalizat în 6 luni. Investiția de 2,5 milioane euro va fluidiza traficul din zona Băneasa și va asigura accesul direct către viitoarea magistrală de metrou M6.

„Noul drum nu este doar o nouă intrare sau ieșire din Greenfield, ci o bretea de conectare între cartier și infrastructura majoră a nordului Capitalei. Ne bucurăm să avem sprijinul autorităților locale în acest demers, în beneficiul a mii de locuitori. Avem convingerea că până la finalul anului comunitatea Greenfield va putea folosi acest nou drum”, a precizat Dan Sebastian Câmpeanu, CEO IMPACT Developer & Contractor, potrivit unui comunicat al dezvoltatorului.

Noua cale de acces va completa infrastructura existentă din Greenfield Băneasa. Proiectul presupune lucrări complexe, precum automatizarea trecerii la nivel cu calea ferată, crearea unor benzi dedicate pentru viraje și amenajarea zonelor de stocare în intersecția cu strada Horia, Cloșca și Crișan.

Întregul proiect – de la terenul pus la dispoziție până la costurile de proiectare, avizare și execuție – este finanțat integral de către dezvoltator.

În 2024, compania Impact a investit circa 1 milion de euro într-un drum nou care face legătura între Drumul Pădurea Pustnicu şi Bulevardul Platanilor. Cu o suprafaţă de 3.000 mp, două benzi pe sens şi trotuare, această arteră facilitează accesul la Greenfield Plaza, Wellness Club, la şcoala şi grădiniţa publică aflate în construcţie.

Impact Developer & Contractor este un dezvoltator imobiliar din România, înființat în 1991, promotorul conceptului de ansamblu rezidențial la nivel național.

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