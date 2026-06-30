Criza carburanților în Rusia: polițiștii mobilizați la benzinării împiedică șoferii să umple canistre cu combustibil

Autoritățile din regiunea Irkutsk, din Siberia, au mobilizat polițiști și efective ale Gărzii Naționale la benzinării, unde aceștia patrulează permanent pentru a gestiona cozile și pentru a împiedica șoferii să umple recipiente suplimentare cu combustibil.

👹 Сотрудники мэрии Иркутска совместно с полицией дежурят на заправках



В Иркутске начаты мероприятия по недопущению отпуска бензина в канистры и другие емкости. Сотрудники администрации Иркутска совместно с полицией и ОБЭП пресекают незаконные попытки, сообщает мэрия. pic.twitter.com/idFEq4TU19 — АНАРХИСТ - 35 (@anarhist363) June 29, 2026

Măsura a fost adoptată după ce guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat stare de „alertă ridicată”, invocând livrările insuficiente de combustibil către regiune.

Potrivit publicației Kyiv Post, care citează presa rusă independentă, polițiștii și membrii Gărzii Naționale dirijează circulația în apropierea stațiilor de alimentare, controlează formarea cozilor și aplică interdicția privind alimentarea canistrelor cu benzină. Viceprimarul orașului Irkutsk, Serghei Gavrin, a precizat că poliția va rămâne prezentă permanent la stațiile de alimentare pentru „a monitoriza respectarea restricțiilor” și a avertizat că șoferii surprinși încercând să stocheze combustibil riscă amenzi consistente.

Oamenii așteaptă și 18 ore la cozi ca să poată alimenta

În regiunea Irkutsk, oamenii ajung să aștepte la benzinării chiar și 18 ore pentru a-și alimenta mașinile. Situația este cu atât mai tensionată cu cât vorbim despre o zonă unde se extrage și se procesează petrol, iar produsele sunt livrate în alte regiuni, inclusiv la Moscova, relatează meduza.io.

В Иркутске очередь за бензином уже растягивается до 18 часов pic.twitter.com/BUjnd44zpv — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 30, 2026

Criza a început să se manifeste vizibil la mijlocul lunii iunie, când la stațiile de alimentare au apărut primele restricții și cozi masive. La început, oamenii așteptau 2–4 ore, însă până la finalul lunii iunie timpul de așteptare a crescut la 6–8 ore, iar în unele cazuri chiar la 18 ore. Unele benzinării au rămas fără combustibil, iar altele au introdus limite de alimentare, inclusiv restricții de tip „50 de litri per client”. În anumite momente, doar stațiile operate de mari companii au mai avut benzină disponibilă.

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В Екатеринбурге и Свердловской области резко обострилась ситуация с топливом. В городе начали массово закрываться АЗС, а на работающих заправках выстраиваются очереди — такого ранее не наблюдалось.… pic.twitter.com/8wHVhI8M05 — SOTA (@Sota_Vision) June 27, 2026

Locuitorii descriu situația ca fiind epuizantă. Unii au petrecut noaptea în mașini, alții au venit pregătiți cu mâncare, apă și activități pentru a trece timpul. În unele cozi au apărut inclusiv situații tensionante, pe fondul încercărilor de a cumpăra cantități mai mari de combustibil sau de a ocoli regulile de alimentare.

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В российском Иркутске водители провели минувшую ночь в многокилометровой пробке, пытаясь заправить свои автомобили. Очевидцы сообщают, что затор на Байкальском тракте растянулся примерно на… pic.twitter.com/lxE3dPGccV — Сharter97.org (@charter_97) June 26, 2026

Efecte în lanț în economie și turism

Criza a fost pusă de analiști pe seama mai multor factori: dificultăți logistice, dezechilibre în distribuția regională a carburanților și scăderea capacității de procesare.

În același timp, regiunea Irkutsk, deși produce petrol și are infrastructură de rafinare, este dependentă de distribuția centralizată, iar o parte din producție este direcționată către alte regiuni.

Deficitul de combustibil a afectat transportul, afacerile locale și turismul, mai ales în sezonul estival.

Unele companii de transport au anunțat că mai au rezerve pentru doar câteva zile de funcționare, iar locuitorii au început să folosească alternative precum transportul public sau bicicletele. Deși autoritățile susțin că lucrează la stabilizarea aprovizionării, cozile și restricțiile continuă în mai multe zone, iar problema se extinde și în alte regiuni ale Rusiei.

Putin recunoaște problemele de aprovizionare

Criza carburanților s-a extins în peste 50 de regiuni ale Rusiei, după ce atacurile cu drone lansate de Ucraina au afectat aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a țării.

Vineri, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea ocupată au declarat stare de urgență, după ce loviturile ucrainene au provocat pene de curent în zone întinse ale peninsulei și au determinat suspendarea vânzării de combustibil către populație.

Vladimir Putin a recunoscut duminică faptul că dificultățile privind aprovizionarea cu combustibil au provocat penurii în mai multe regiuni ale țării.

Liderul de la Kremlin a spus că un grup operativ lucrează pentru a asigura distribuția necesară de carburanți pe întreg teritoriul Federației Ruse.

„Știți foarte bine că problemele persistă atât pentru șoferi, cât și pentru companii. Din păcate, încă există cozi la benzinării, iar găsirea benzinei potrivite nu este întotdeauna ușoară”, a afirmat liderul rus, în cadrul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt şi directori din industria petrolieră.

Deşi Kremlinul a evitat de obicei să discute public despre vulnerabilităţile interne, amploarea crizei l-a determinat pe Putin să admită dificultăţile. Este prima dată când liderul rus recunoaşte explicit efectele atacurilor ucrainene asupra populaţiei şi economiei ţării.

În ultimele luni, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone asupra obiectivelor industriale din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de forțele ruse, vizând în principal infrastructura petrolieră.

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