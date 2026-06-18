Marea surpriză nu vine doar la nivel de design, ci mai ales la nivel strategic: noul model va fi primul automobil electric al mărcii fabricat integral în Europa, iar vechea generație va fi menținută în paralel pe piață.

„Dacia confirmă a doua generaţie a primului său model 100% electric. Produs în Europa, Noul Spring deschide un alt capitol pentru marcă, asigurând în acelaşi timp continuitatea unui model care a devenit un reper pe piaţă”, a transmis compania Dacia, într-un comunicat.

Adio, China! Noul Spring se mută în Europa

Lansat în 2021 ca o soluție de mobilitate ultra-accesibilă, Dacia Spring a înregistrat un succes fulminant, fiind vândut în aproape 210.000 de exemplare în Europa.

Totuși, producția din China a început să devină un dezavantaj uriaș din cauza noilor politici de protecționism economic aplicate de Uniunea Europeană și de state precum Franța, care au tăiat subvențiile pentru vehiculele electrice asiatice.

Pentru a remedia această problemă, noua generație Dacia Spring va fi produsă în Novo Mesto, Slovenia.

Mașina va fi asamblată pe aceleași linii de producție cu Renault Twingo și cu un viitor model electric dezvoltat de Nissan. Această mutare va permite noului Spring să beneficieze din nou de toate stimulentele financiare guvernamentale din țările membre UE.

Preț sub 18.000 de euro și dezvoltare în timp record

Proiectul, cunoscut până de curând sub codul intern „Evader”, reprezintă o adevărată demonstrație de forță tehnologică pentru divizia Ampere (entitatea Renault dedicată vehiculelor electrice) și echipa ACDC.

Noua Dacia electrică de segment A a fost desenată și dezvoltată în doar 16 luni, o viteză de reacție considerată record în industria auto globală.

„Este o adevărată performanță, provoc orice competitor din lume să facă asta, inclusiv pe chinezi, când vor veni în Europa. Și va fi cu adevărat o Dacia, întotdeauna cea mai bună valoare pentru bani, pentru că ne-am propus să vindem mașina sub 18.000 de euro”, declara fostul CEO al grupului Renault, Luca de Meo.

Deși prețul de pornire va fi strict sub pragul de 18.000 de euro, în unele țări europene noul model ar putea deveni, paradoxal, mai ieftin la achiziție decât actualul Spring. Acest lucru se datorează ecobonusurilor substanțiale pentru care modelul european va fi eligibil, spre deosebire de varianta produsă în China.

Două modele Dacia Spring la vânzare în același timp

O altă decizie majoră luată de conducerea Dacia este păstrarea în gamă a primei generații Spring, alături de noul model ce va fi lansat peste doar câteva luni.

Având în vedere că actualul Spring a primit recent upgrade-uri majore (motoare mai puternice, de 70 CP și 100 CP, finisaje noi și o baterie LFP robustă), ciclul său natural de viață comercială se poate întinde fără probleme până în anul 2028.

Frank Marotte, vicepreședinte Dacia responsabil de vânzări, marketing și operațiuni, a explicat raționamentul din spatele acestei mișcări:

Maximizarea ofertei: Segmentele mini (A) și mic (B) se electrifică într-un ritm extrem de alert, iar cererea pentru vehicule accesibile este uriașă.

Design complet diferit: Cele două modele nu se vor canibaliza, deoarece vor arăta total diferit. Dacia se va asigura că specificațiile, culorile și armoniile vizuale vor delimita clar cele două opțiuni în showroom-uri.

Poziționare pe paliere de preț: „Nu vrem să avem o strategie de a oferi un model complet depășit sub cel nou. Vrem să avem două produse foarte competitive pe piață, cu prețuri diferite”, a subliniat Marotte.

Ce știm până acum despre noul Spring „Made in Europe”

Dacia a oferit deja primele detalii oficiale și o serie de imagini-teaser cu viitorul model. Noua generație promite o configurație strictă de patru locuri optimizate pentru confort urban, un portbagaj considerabil mai încăpător decât cel actual, dar și o semnătură luminoasă complet reproiectată în partea din spate, aliniată la noua identitate de brand a mărcii.

Prin această dublă ofensivă electrică programată pentru finalul anului 2026, Dacia își securizează poziția de lider al mobilității electrice pragmatice în Europa, oferind soluții concrete în fața concurenței venite de pe piața asiatică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE