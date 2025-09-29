Unul dintre șoferi a oferit unui polițist de frontieră suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontieră.

În data de 28 septembrie 2025, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, polițiștii aflați în control pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia. Mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală, din Turcia pentru România.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcțiune și fiecare avea decupată o ușă de acces. Acesta a fost detaliul care a atras atenția polițiștilor.

În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiți ascunși câte trei cetățeni străini, de naționalitate irakiană, care nu dețineau documente legale de călătorie.

Pe timpul controlului, unul dintre șoferi a oferit unui polițist de frontieră suma de 480 de euro cu titlu de mită, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.

Agentul a refuzat banii și a sesizat imediat lucrătorii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, care au organizat flagrantul.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți pentru șoferi și trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii irakieni. Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităților de frontieră din R. Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

