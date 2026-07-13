Decizia privind crearea unui sistem comun de apărare antirachetă a fost anunțată luni cu ocazia unei noi reuniuni a „Coaliției de Voință”.

Pe lângă Ucraina, coaliția împotriva rachetelor balistice inamice este formată din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania și Suedia.

„Credem că apărarea Europei necesită o soluție globală sub forma unei arhitecturi integrate de apărare antirachetă pentru a descuraja și contracara viitoarele amenințări. Această (arhitectură – n.r.) va completa sistemele de apărare antirachetă existente, inclusiv soluțiile europene suverane”, se arată într-o declarație semnată de cele zece țări.

Noul sistem prevede îmbunătățirea rachetei franco-italiene SAMP-T și accelerarea fabricării rachetei ucrainene Freyja, achiziționarea unor interceptoare suplimentare pentru bateriile americane Patriot aflate în Europa și dezvoltarea unor soluții alternative de către industriile de apărare din Europa și Ucraina. Racheta Freyja, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, urmează să fie gata până la sfârșitul acestui an.

Reprezentanții noii coaliții s-au întâlnit cu peste o duzină de companii, printre care Eurosam, care produce SAMP-T, Leonardo, Thales, Saab și altele pentru a discuta despre accelerarea dezvoltării sistemelor de apărare aeriană.

Anterior, Ucraina intercepta aproximativ o treime din rachetele balistice rusești și uneori chiar mai multe. Cu toate acestea, în timpul atacului masiv din 6 iulie, apărarea aeriană ucraineană nu a reușit să doboare niciuna dintre cele 23 de rachete balistice Iskander-M și cele șase rachete supersonice Zirkon și Onyx lansate de ruși. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut ulterior lipsa interceptoarelor.