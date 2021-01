Noua viață a unui vechi interlop. Adrian Preda, urmărit în România, liber în Marea Britanie: „Am sală de sport, antrenez și am afaceri”

Adrian Preda recunoaște că a avut „o discuție mai aprinsă” cu un angajat al unui service auto din Londra. „Dar s-a întâmplat acum o lună” și că, între timp, s-a împăcat cu victima, spune acesta.

„Nu știu de ce a făcut acea persoană acele declarații, poate s-a speriat de numele meu. Am fost la poliție, m-am împăcat cu omul. Oricum, până la arestări, tentative de omor și brățări la picioare este cale lungă. Sunt liber”, a declarat Preda pentru Libertatea.

„Dacă agenții au venit pentru altceva, în altă zi, la service nu mai știu. Eu sunt acasă, fără brățară”. Adrian Preda:

Patronul unui service din Londra a povestit, săptămâna trecută, cum a fost amenințat și agresat de Adrian Preda. El susținea că a aflat de la inspectorii de poliție care anchetau cazul că Preda ar fi fost reținut, iar apoi eliberat „cu brățară la picior”.

Libertatea a vorbit din nou cu persoana care a făcut declarațiile împotriva lui Preda. Nu neagă veridicitatea acestora, însă spune că a fost „înregistrat pe ascuns”: „Mi-am consultat avocatul, să văd ce măsuri iau, sper să nu am probleme cu ofițerul de caz”.

John Smith e de vină, spune Preda

Adrian Preda pune ultimul scandal în care a fost implicat pe seama conflictului mai vechi pe care îl are cu un fost partener de afaceri, Marius Ariton, cunoscut în Marea Britanie sub numele de luptător în cușcă – John Smith.

Marius Ariton, cunoscut în Marea Britanie sub numele de luptător în cușcă – John Smith. Foto: captură diasporaonlinetv

„Între noi există un conflict de aproape doi ani. Acest conflict a fost creat de el. Eu l-am cunoscut acum trei ani aici, în Londra. Am deschis o sală de sport cu el în iulie, iar în decembrie am renunțat la asociere din cauza problemelor pe care le făcea, atât față de elevii de la sală, cât și față de mine”, spune Preda, fost luptător MMA.

El susține că John Smith, rudă cu cei din clanul ieșean Corduneanu, „îi păcălea pe sportivi, atrăgându-i la garajul pe care îl deține, unde le făcea lucrări mecanice de mântuială”.

„După ce am renunțat la asocierea cu el, a început să posteze zilnic pe rețelele sociale fel și fel de vorbe urâte la adresa mea. Mi-a făcut plângeri la diferite secții de poliție, dar dosarele au fost închise din lipsă de probe”, susține fugarul.

Smith a deschis 6 procese împotriva lui Preda, toate legate de diferende financiare. „Am pierdut unul, fiindcă nu i-am dat prea multă atenție, patru le-am câștigat și unul e în cercetare”, susține Adrian Preda.

„Dacă ies din Marea Britanie, voi fi reținut”

Aflat pe lista persoanelor urmărite de pe site-ul Poliției Române, Adrian Preda e liber în Marea Britanie.

Adrian Preda e liber în Marea Britanie și și-a deschis o sală de sport. Foto: arhivă personală

Există un mandat european emis pe numele lui Preda, pentru o condamnare pentru tentativă de omor în România.

În februarie 2016, Adrian Preda a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru tentativă de omor. În 2008, Preda fusese implicat într-o răfuială dintr-un centru comercial din București, unde și-a atacat rivalii cu săbii și cuțite.

Marea Britanie a refuzat cererea de extrădare pe motiv că în România condițiile de detenție ar putea încălca articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tortura și „tratamentul sau pedeapsa inumană sau degradantă”.

„Dacă ies din Marea Britanie, da, voi fi reținut”, recunoaște Preda.

„Am câștigat extrădarea. Am avut trei luni brățara electronică de monitorizare, până când am câștigat procesul. Vreau să mă bucur aici de familia mea. Exact cum am făcut și în țară, când eram liber și am ridicat ca sportiv tricolorul României la competițiile la care am fost”, afirmă Adrian Preda.

Adrian Preda a reprezentat România la multe competiții sportive

Poliția Română aduce și ea aminte de sport în anunțul de urmărire, dar în alt context: „Inculpatul a făcut parte din gruparea Sportivilor, grupare constituită în vederea săvârșirii de infracțiuni grave”.

Dezgropând un dosar vechi, din 2008, când am fost implicat într-o încăierare și condamnat după 10 ani pentru tentativă de omor, nu înseamnă că sunt un interlop. Știți cum e, eram sportiv, nu puteam să stau cu mâinile în sân. Adrian Preda:

Cum arată noua viață a lui Adrian Preda? „Faptul că am trei copii, o sală de sport în această țară și alte afaceri din care îmi întrețin familia arată că am înțeles ceva din tot ce am făcut greșit în viața mea. Dar când dai de un om care manipulează lumea, nu pot să stau cu mâinile în sân”, a spus Preda.

Adrian Preda și cei trei copii ai săi. Foto: arhiva personală

„De doi ani de când am sala, am câștigat 5 titluri la kickboxing și MMA cu băieții pe care îi antrenez. Mi-am făcut un nume aici”, conchide Preda.

Adrian Preda a câștigat 5 titluri la kickboxing și MMA cu băieții pe care îi antrenează. Foto: arhivă personală

