Noul pavilion al Spitalului Județean Bistrița a fost finalizat. Investiție-record de peste 660 de milioane de lei din PNRR

Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud a finalizat extinderea printr-un nou pavilion medical, realizat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția, în valoare de 668,49 milioane de lei, aduce îmbunătățiri semnificative pentru sănătatea locuitorilor din Bistrița-Năsăud și din regiune, anunță Ministerul Sănătății.

Noua clădire include patru săli de operație moderne și extinde specializările disponibile, precum Cardiologie Intervențională, Neurochirurgie, Neurologie, Gastroenterologie, ORL și Oftalmologie.

De asemenea, spitalul beneficiază de echipamente medicale de ultimă generație, inclusiv un angiograf și un computer tomograf (CT), precum și de un sistem avansat de digitalizare și monitorizare a pacienților.

În plus, proiectul a vizat eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii existente, asigurând astfel un standard ridicat al serviciilor medicale.

„Bistrița-Năsăud este un exemplu de bună practică în ceea ce înseamnă utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de sănătate. Vorbim despre o investiție complexă, care nu înseamnă doar o clădire nouă, ci un proiect construit pe mai multe paliere: infrastructură medicală, eficiență energetică, dotare cu echipamente medicale, digitalizare. Dincolo de cifre și de tehnologie, această investiție are un obiectiv foarte simplu: să ofere oamenilor acces la servicii medicale mai bune, mai aproape de casă”, a transmis, sâmbătă, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății.

Beneficiile acestui proiect se vor simți în întreaga zonă, spune el. Dezvoltarea infrastructurii medicale din Bistrița va reduce numărul de pacienți care sunt nevoiți să călătorească sute de kilometri până la centrele mari din Cluj-Napoca sau Târgu Mureș pentru tratamente complexe.

„Un județ care are un spital modern înseamnă un județ în care un pacient nu trebuie să plece sute de kilometri pentru a avea acces la un tratament de calitate”, a subliniat Cseke Attila.