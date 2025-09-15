Unii speculează că ar putea indica planuri de atac spre Lvov sau țările baltice, în timp ce alții cred că este doar un marcaj pentru exercițiile militare comune ruso-belaruse.

Deși probabil nu indică planuri imediate de ofensivă, prezența echipamentelor militare rusești în Belarus sporește tensiunile în regiune.

Apariția semnului „III” pe tancuri, la Grodno, a generat speculații despre posibile operațiuni militare rusești lansate din Belarus împotriva Ucrainei sau a statelor baltice.

În Belarus, la, a fost observat cel mai nou BTR-22 rusesc cu semnul tactic „III”, „3” roman. Comentatorii de pe rețelele de socializare au început imediat să-și amintească de celebrele Z, O și V. care au apărut încă din februarie 2022, când a fost declanșată invazia din Ucraina.

Zvonurile conform cărora Forțele Armate Ruse ar putea să atace Ucraina din Belarus circulă de mult timp. și sunt reînviate periodic.

Grodno este un oraș în Belarus, aflat pe râul Neman, în apropierea frontierei cu Polonia și Lituania.

„Troica” a stârnit agitație pe rețelele sociale ucrainene: „Ce se întâmplă dacă armata rusă chiar încearcă să pătrundă undeva spre Lviv sau Rivne? Liniile defensive ale Ucrainei în direcția belarusă sunt evident mai slabe decât în ​​Donbas”.

Și țările baltice sunt tensionate: „Numărul III înseamnă că vizează cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania. În Occident, a devenit la modă să vorbim despre planurile Rusiei de a străpunge așa-numitul coridor Suwalki.

Experți cred însă că este probabil doar un marcaj pentru exercițiile militare comune ruso-belaruse „Zapad-2025”.

Iar alții susțin că BTR-22, transportor blindat de trupe amfibiu, fost generată de IA: strada orașului este foarte curată și goală, asfaltul este în stare excelentă – este posibil acest lucru?







