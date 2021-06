„Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Țin foarte mult la predictibilitate. Investițiile le vom face prin PNRR. Am spus că ne vom pregăti pentru o guvernare de 7 ani de zile. Am vorbit și despre câteva probleme pe care să le rezolvăm. Suntem printre puținele țări care avem creștere economică”, a spus premierul Florin Cîțu, sâmbătă, la Sibiu.

Premierul Florin Cîțu susține că nu este îngrijorat pentru scăderea ratei de vaccinare și arată că numărul de cazuri este tot mai mic.

„Măsurile de relaxare de la 1 iulie le știm deja. Campania de vaccinare trebuie văzute prin filtrul a ceea ce se întâmplă în România astăzi. Avem tot mai puține persoane infectate, avem mai puține persoane în ATI, deci campania de vaccinare a dat rezultate. Lucrurile merg în direcția bună, nu mă îngrijorează în acest moment. Ați văzut, în iarnă, când m-a îngrijorat ceva, am acționat și am cerut mai multe paturi la ATI”, a spus Florin Cîțu.



De asemenea, premierul a spus că pandemia de coronavirus nu a trecut și că vaccinarea este singura soluție.

„Nu am depășit încă pandemia. Voi merge la lăcașele de cult din Sibiu pentru a discuta strategia pentru campania de vaccinare. Încă nu am depășit pandemia. Am încredere că vom ajunge și la celelalte cifre perioada următoare.”, a mai precizat premierul.

