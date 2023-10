Locotenent-colonelul Peter Lerner a mai spus că palestinienii au suficientă hrană pentru câteva săptămâni – precum și adăpost.

El a declarat, într-un interviu acordat postului britanic de televiziune, că guvernul israelian a reluat ieri alimentarea cu apă a zonelor din sudul Fâșiei Gaza, unde sute de mii de oameni au fost îndemnați să se refugieze.

Locotenent-colonelul Lerner a acuzat, de asemenea, Hamas că a furat echipamente medicale și combustibil dintr-un complex al ONU din orașul Gaza – în ciuda faptului că nu era cazul pentru o asemenea acuzație.

Deși UNRWA a publicat, anterior în cursul zilei de astăzi, un mesaj în care susținea că au fost furate provizii de la sediul său, postarea a fost ulterior ștearsă – fiind publicat un tweet clarificator. „UNRWA dorește să confirme că nu au avut loc jafuri în niciunul dintre depozitele sale din Fâșia Gaza”, a transmis organizația.

?URGENT CLARIFICATION FROM @UNRWA



With regards to reports on social media of looting of an UNRWA warehouse.

UNRWA would like to confirm that no looting has taken place in any of its warehouses in the Gaza Strip. [1/2]