„Calea liberă” către un potențial dezastru

Deși lucrările de modernizare din România durează enorm, siguranța feroviară a fost menținută până de curând la standarde acceptabile datorită instalațiilor provizorii. În contrast, Grecia a plătit prețul suprem în 2023, când o tragedie la Tempi a curmat 57 de vieți. Reprezentanții Pro Infrastructură susțin joi, 16 iulie, că România pare că importă exact acest model de risc.

„Începând cu 2025 însă, CFR se îndreaptă spre «siguranța» grecească: pe Magistrala 200 Simeria-Arad, pe cei 10 km dintre Ilia și Câmpuri Surduc, se circulă cu înțelegere telefonică între impiegați, așa-numita «cale liberă»”, precizează Asociația Pro Infrastructură, pe Facebook.

Pentru ca un tren să poată înainta, personalul CFR recurge la metode improvizate care anulează orice sistem automat de protecție. „Calea liberă” ar trebui folosită cel mult câteva zile pentru remedierea unui deranjament, „nu luni sau ani”, subliniază membrii Asociației.

„Mecanicilor li se dă un bilețel scris de mână în care li se spune că pot să-și dezactiveze temporar echipamentul de autostop și să treacă de semnalele roșii dintre cele două stații. Impiegatul din Câmpuri Surduc are de mers vreo 250 de metri cu bilețelul până la mecanic. Deci Biroul de Mișcare a fost dotat cu o… bicicletă”, potrivit sursei citate.

Au fost înregistrate deja două incidente grave

ONG-ul atrage atenția că erorile umane s-au produs deja, iar norocul a fost singurul factor care a prevenit o coliziune catastrofală. Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER) are deja în lucru două dosare.

„…Două incidente grave au avut deja loc și sunt investigate de AGIFER: după seria de semnale roșii depășite pornind din Ilia, doi mecanici au intrat pe roșu și în stația Câmpuri Surduc. Unul din ei a ajuns pe linia 2 neelectrificată și nu a reușit să oprească până nu s-a terminat linia de contact, imobilizând astfel trenul intercity (521) câteva ore până a venit o locomotivă diesel să-l salveze (23 ianuarie). Noroc că firul era liber. Dacă acolo era un alt tren?”, mai menționează ei.

Asociația avertizează că o viteză de doar 60 km/h este mai mult decât suficientă pentru a produce o tragedie cu victime omenești în cazul unui impact frontal.

Blocajul giganților Alstom și Siemens

Iar ONG-ul mai susține că la baza acestei anomalii stă incapacitatea instituțională a CFR de a gestiona marii constructori și furnizori de tehnologie care lucrează pe loturi adiacente. Deși s-au investit sume uriașe, sistemele digitale rămân nefuncționale din cauza lipsei de coordonare dintre companii.

„Oficialii CFR nu par capabili să le facă pe cele două companii – Siemens (Ilia, lotul 3) și Alstom (Câmpuri Surduc, lotul 2c) – să se înțeleagă între ele omenește și tehnic. La fel ca în Grecia, s-au investit sute de milioane de euro în sisteme de siguranță europene, moderne, digitale. Dacă ar fi operaționale, nu ar fi nevoie de impiegați în multe stații, eliminând posibilitățile de eroare umană. Și tot ca în Grecia, stăm și ne uităm la instalațiile noi și circulăm… cu telefon și bicicletă”, subliniază reprezentanții Asociației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE