Cu o incidență în ultimele șapte zile de 11.500 de cazuri noi la un milion de locuitori, Slovacia are cea mai gravă situație epidemică raportată din lume, potrivit statisticilor Our World in Data.

La începutul acestei săptămâni, Slovacia, țară cu 5,5 milioane de locuitori, a înăsprit restricțiile pentru persoanele care nu s-au vaccinat contra COVID-19.

Și Republica Cehă a introdus în această săptămână noi restricții împotriva persoanelor nevaccinate anti-COVID-19, pentru a încuraja vaccinările și a ușura povara asupra spitalelor.

Potrivit noilor măsuri aprobate de guvernul ceh, doar celor care sunt vaccinați sau care s-au vindecat de COVID-19 în ultimele șase luni li se permite să intre în restaurante, să participe la anumite evenimente și să folosească alte câteva servicii, începând de luni.

Cehia și Slovacia se află pe lista roșie a României cu țările cu risc epidemiologic ridicat.

FOTO: EPA

