Averea totală a persoanelor cu avere netă ridicată a crescut cu 8,7% în 2025

În 2025, averea totală a persoanelor cu avere netă ridicată (HNWI) a crescut cu 8,7%, atingând un record de 98.300 miliarde de dolari, cea mai mare creștere anuală din 2018.

Segmentul „ultra-high-net-worth individuals” (UHNWI), care include persoanele cu averi de peste 30 de milioane de dolari, a înregistrat cea mai mare creștere, numărul acestora crescând cu 9,4%, ajungând la 250.000 de oameni.

Deși reprezintă doar 1% din totalul HNWI, aceștia controlează 34,8% din bogăția totală a acestui grup.

Regiunea care a înregistrat cel mai mare avans în 2025

Regiunea Asia-Pacific a înregistrat cel mai mare avans în 2025, cu o creștere a averii HNWI de 10,5% și o expansiune a populației milionarilor cu 9,4%. Japonia și China au fost lideri regionali, adăugând 436.000 și, respectiv, 154.000 de milionari. India și Australia au înregistrat, de asemenea, creșteri notabile, cu 11.300 și, respectiv, 18.100 noi milionari.

America de Nord a raportat o creștere de 9,1% a numărului de HNWI, în mare parte datorită Statelor Unite, care au adăugat 736.000 de milionari, ajungând la un total de 8,7 milioane. În Canada, populația HNWI a crescut cu 6,7%, echivalentul a 30.000 de noi milionari.

Europa a înregistrat o redresare după scăderile din 2024

Europa a înregistrat o redresare după scăderile din 2024, cu o creștere de 6,5%. Luxemburgul a condus această creștere cu un salt de 13,5%, urmat de Germania (+11,1%), Franța (+2,7%) și Regatul Unit (+2,6%).

Africa și America Latină au avut creșteri mai modeste, de 4,1% și, respectiv, 0,3%. În Africa, creșterea prețurilor metalelor prețioase a impulsionat averile, Marocul fiind lider cu un salt de 16,8%. În America Latină, investițiile au crescut ușor, iar Mexicul a ieșit în evidență cu o creștere de 5,4% a averii HNWI.

Pe de altă parte, în Orientul Mijlociu, populația HNWI a scăzut cu 1,4% din cauza scăderii prețurilor petrolului și a problemelor economice regionale.

Investițiile HNWI în acțiuni au crescut la 25% din portofolii până în ianuarie 2026

Până în ianuarie 2026, investițiile HNWI în acțiuni au crescut la 25% din portofolii, cu trei puncte procentuale mai mult decât în anul precedent. Sectorul tehnologic și performanțele solide ale companiilor au susținut această tendință.

Investițiile în obligațiuni au crescut, de asemenea, la 20%, marcând cele mai bune randamente de pe piețele de obligațiuni din 2020. Între timp, investițiile alternative au scăzut la 12%, reflectând performanța relativ superioară a acțiunilor listate. În ciuda acestui declin, interesul pentru activele alternative rămâne ridicat : două din trei persoane cu avere mare (68%) declară că intenționează să își mărească expunerea la capital privat.

„În 30 de ani de analiză a bogăției globale”, a declarat Dario Patrizi, director de servicii financiare la Capgemini în Italia, „anul 2025 a reprezentat un moment excepțional în ceea ce privește dimensiunea populației globale de persoane cu avere netă mare și activele pe care le controlează. Persoanele cu avere netă mare au acum acces la un număr mai mare de clase de active pe diverse piețe, precum și la o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce privește consultanții și expertiza. Pentru industrie, acesta reprezintă un punct de cotitură clar: între 2022 și 2025, se estimează că 1,5 trilioane de dolari în active noi vor fi transferate către concurenții firmelor tradiționale”.

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