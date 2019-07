De Ioana Tomescu,

Anunțul a fost făcut de Stoltenberg pe Twitter.

„Sunt încântat să anunț numirea experimentatului om de stat și diplomat Mircea Geoană ca următorul secretar general adjunct al NATO. Îi sunt recunoscător lui Rose Gottemoeller pentru serviciile remarcabile aduse Alianței”, a scris secretarul general al NATO pe Twitter.

Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4