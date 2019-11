De Dragoș Tănase,

Așa s-a întâmplat și ieri, cu ocazia votului din turul 2 al alegerilor prezidențiale, deși Mariana Voicilaş le-a cerut mereu autorităților prahovene să rezolve această situație, inclusiv în primul tur al acestor alegeri.

De altfel, femeia a început să plângă în secția de vot, chiar dacă membrii comisiei de votare au asigurat-o că de această dată chiar se vor lua măsuri, potrivit Observator TV.

„Fiica mea apare de 31 de ani pe listele de alegători. Am fost peste tot pentru a îndrepta situaţia. Am fost şi la Poliţie, la Evidenţa populaţiei. Mereu mi se zice acelaşi lucru: a fost ştearsă din baza de date. După turul trecut am făcut iar reclamaţie pentru că apărea pe listă. Ulterior m-am trezit la uşă cu un poliţist care o căuta pe fiica mea… Ea este de 31 de ani decedată…”, a declarat femeia pentru republikanews.ro.

Situația este cu atât mai ciudată cu cât fata femeii a murit în anul 1988, la doar șase zile de la naștere, deci nu a existat nici măcar un act de identitate pe numele ei.

