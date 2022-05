Anunțul reținerii a fost făcut miercuri, de organizaţia nonguvernamentală OVD-Info, care contabilizează arestările ce au loc la manifestaţii ale opoziţiei ruse în ţară.

Cu mesaje antirăzboi pe pancartă, Nadejda și-a cusut gura și a ieșit de una singură la protest.

„Nu putem să tăcem”, era unul dintre sloganurile înscrise pe pancarta sa. Femeia a fost apoi dusă la un comisariat de poliţie

Imagini cu acțiunea activistei au fost publicate de canalul Nexta, pe Twitter.

„Nadejda Saifutdinova a fost reținută în Ekaterinburg, când stătea pe stradă cu un afiș împotriva războiului. Ea și-a cusut și gura – în semn de protest față de războiul din Ucraina”, a scris Nexta, în dreptul imaginilor.

Activist Nadezhda Sayfutdinova was detained in #Yekaterinburg when she was standing on the street with an anti-war poster. The girl also sewed up her mouth – in protest against the war in #Ukraine. pic.twitter.com/B67HX81cV6