În vreme ce politicienii susțin că vor să încurajeze agricultura românească sau măcar importul de produse străine de calitate, autoritățile dau sume imense unor falși fermieri italieni!

O anchetă Vice a scos la iveală o poveste demnă de …un cartel sicilian. Al roșiilor!

Cinci patroni italieni au primit aproape 850.000 de euro pentru a cultiva roșii fictive, care există doar pe declarațiile pentru APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).

Italienii au pretins că în 2017 au cultivat legume care nici măcar nu se produc în regiunea din Mehedinți, unde aceștia dețin 537 de hectare, o suprafață mai mare decât 700 de terenuri de fotbal.

Nu doar că s-a risipit o sumă semnificativă, ci că banii aceștia nu au mai ajuns la fermieri reali – plățile prin APIA sunt plafonate.

Cei de la APIA nu i-au verificat, fiindcă legea spune că, din totalul cererilor, ei trebuie să controleze pe teren minimum 5%. Terenurile italienilor nu au fost vizate.

de Andreea Pocotilă (Vice România), foto: Mircea Topoleanu

Italienii nu ar fi putut încasa sutele de mii de euro, dacă Petre Daea nu modifica o lege în 2017: din lista de documente justificative pe care un fermier trebuie să le atașeze cererii de subvenție a fost scoasă obligativitatea de a atașa contractul cu o fabrică.

”Ne este greu să acceptăm că au fost virați acești bani fără ca APIA să facă măcar un punctaj cu fabricile, că nu s-a văzut că au cele mai mari cantități din întreaga țară, că nu a observat nimeni că nu se poate procesa o asemenea cantitate în România (…)”, a transmis unul dintre cei mai mari producători de tomate din țară, citat de Vice România, în ancheta Cartelul sicilian al roșiilor de Mehedinți.

Acum, italienii vor să ia bani din nou. De data aceasta, pentru culturi fictive de cartofi.

Tomate pentru industrializare de 850.000 de euro

Jurnalista Andreea Pocotilă scrie pentru Vice: Cumperi bulion făcut din pastă dubioasă importată din China, nu din tomate cultivate în România, pentru că statul dă subvenții unor falși fermieri din Italia.

Jurnalista a investigat cazul celor cinci patroni sicilieni, care au operat în comunele Vânju Mare, Punghina, Oprișor și Corlățel.

Italienii – reprezentanți ai firmelor SC Agricultura Renovat SRL, SC Văi Verzi SRL, SC Green Meadows SRL, SC Septel Farm SRL și SC Renașterea Acasă SRL – au luat în arendă, în total, 537 de hectare pe raza celor patru localități. Pe toată această suprafață, au declarat la APIA că au cultivat tomate pentru industrializare și au primit, în 2018, 3,9 milioane de lei, adică aproape 850.000 de euro.

Terenurile luate în arendă de falșii fermieri, necultivate de ani buni

Andreea Pocotilă a vizitat în aprilie 2019 Primăria Vânju Mare. Un oficial al primăriei a însoțit-o într-o plimbare pe câmpurile de lângă oraș. A cerut să nu îi fie dezvăluit numele.

”Aici. Vedeți parcela asta? Nu s-a mai lucrat terenul ăsta de ani buni”, spune el și face un pas din drumul de câmp pe o bucată de pământ năpădită de iarbă și scaieți. Parcela asta de 6.500 de metri pătrați e o bucățică din cele 286 de hectare pe care grupul italienilor le-a luat în arendă în Vânju Mare.

Imaginea din satelit a parcelelor, care se atașează cererii pe care fermierii o depun la APIA, localizează o parte din terenurile italienilor, în mod eronat, în mijlocul izlazului comunal, spune funcționarul. De sus, pare un teren verde și, foarte important, compact.

Oficial al primăriei de care aparțin terenurile: «Aici n-au fost nici roșii, nici cartofi, niciodată»

Dar hectarele luate în arendă de cele cinci firme nu sunt pe izlazul comunei și nu sunt nici toate la un loc, ci împrăștiate în sute de parcele în câmpurile din jurul localității.

”O parcelă de trei sute de metri pătrați, alta de o mie și ceva, de opt sute. Nu au o suprafață comasată, terenul lor e foarte fragmentat, parcelele sunt la distanțe mari. E foarte dificil, aș spune imposibil, să cultivi roșii sau altceva pe sute de parcele. Practic, intenția lor a fost simplă: să vâneze fonduri. Nu au avut nici roșii, nici cartofi aici, niciodată”, spune funcționarul.

Dar de lucrul ăsta și-au dat seama angajații primăriei abia după ce italienii au primit în mod necuvenit fonduri europene. Adeverința-tip pe care primăriile o eliberează fermierilor nu cere menționarea culturii pentru care ei cer subvenție la APIA. Și primăriile nu au nici o obligație să verifice asta pe teren.

”Noi n-am știut ce declară la APIA. Adeverința de la noi doar îi confirmă că are suprafața respectivă, în proprietate sau în arendă. La centru e problema! Cum să-ți declare unu la APIA cinci sute de hectare de roșii în curtea dumitale și să nu vezi? Eu, primărie, cum pot să-l împiedic? Are concesiune? Are contracte semnate, parafate? Atunci îi dau adeverința. La mine vin două mii de proprietari. Păi eu mă duc la fiecare să văd ce pune pe câmp?!”, spune viceprimarul orașului, Alexandru Mijaiche.

Aceeași poveste se repetă și în celelalte comune: culturile pentru care au luat bani sicilienii nu se regăsesc și pe teren.

La finalul anului, fermierii trebuie să declare la primărie ce culturi au avut. Dar, dacă nu o fac, nu pot fi trași la răspundere în vreun fel și nici nu este o piedică în obținerea adeverințelor, în anii următori.

Citește ancheta integrală pe Vice România

În ziarul de mâine aflați cine sunt patronii italieni și cum au reacționat cei de la APIA.

O parte din documentarea acestui articol a fost realizată cu ajutorul platformei Investigative Dashboard, a rețelei internaționale de jurnaliști Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Citește mai multe despre Investigații şi Reportaje, Mehedinți și rosii pe Libertatea.