Salvatorii au fost alertați pentru prima dată cu privire la balena de 13 metri din portul Sydney joi după-amiază, când grupul voluntar de salvare ORRCA a primit un apel pe linia sa telefonică de urgență.

Mai multe echipaje de dezlegare a balenelor din New South Wales au pornit în urmărirea balenei și i-au atașat un dispozitiv de urmărire GPS, însă dispozitivul a căzut la scurt timp.

Operațiunea a fost întreruptă la apusul soarelui, dar balena a fost reperată din nou în port vineri dimineața devreme, iar urmărirea a fost reluată.

Presa locală a transmis în direct imagini video din elicopter, în timp ce salvatorii încercau să se apropie suficient de mult pentru a elibera balena. Înregistrarea video a arătat silueta întunecată a balenei sub apă, în timp ce aceasta se ridica din când în când.

„Provocarea cu această balenă a fost că avea atât de multă energie”, a declarat Luke McSweeney, șeful echipei de dezlegare.

„Ne-a luat destul de mult timp să o obosim, astfel încât să putem intra și să facem tăierea în siguranță”, a adăugat acesta.

WATCH: in an operation which spanned several hours, the NSW National Parks Large Whale Disentanglement Team were able to cut a humpback whale free from a rope and buoys as it passed through the waters of Sydney Harbour.



