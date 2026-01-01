Obiceiul de a mânca varză murată de Anul Nou nu este foarte vechi. El a apărut în Germania, în secolul al XIX-lea, și s-a răspândit în provincia Liège începând cu anii 1940.

Varza, prin foile sale suprapuse, simbolizează belșugul, iar consumarea ei la început de an este văzută ca o urare de prosperitate, strat după strat.

Pentru multe familii, această masă este mai ales un prilej de reuniune. „Este ritualul nostru de Anul Nou, cu trei generații adunate la aceeași masă. Oamenii vin de departe ca să fie împreună: unii din Bruxelles, alții din Namur”, povestește un client.

La braseria din Tilff, tradiția se bucură de un succes constant. „În trei servicii, la prânz și seara, servim cel puțin 300 de persoane. Asta înseamnă aproximativ 150 de kilograme de varză murată”, explică Frédéric Lambert, proprietarul restaurantului LAmirauté.

Rețeta respectă canoanele tradiționale, dar include și câteva secrete bine păstrate: „Folosim boabe de ienupăr, cuișoare, morcovi, ceapă și adăugăm Riesling”.

Pe lângă acest obicei culinar, există și o tradiție cu tentă superstițioasă, apărută în a doua jumătate a secolului XX: plasarea unei monede sub farfurie, pentru a atrage norocul financiar.

„E ca să ai bani tot anul”, glumește un client. „Eu o să pun o bancnotă de 100 de euro. Dacă se înmulțește, ar fi perfect”, spune o altă persoană, recunoscând totuși, cu umor, că până acum nu a funcționat niciodată.

