O seară liniștită s-a transformat într-o aventură neașteptată pentru o bunică de 74 de ani din localitatea Nováčany, 1.000 de locuitori.

Femeia, care se întorcea acasă după slujba de la biserică, a surprins un hoț în propria locuință. Fără să stea pe gânduri, a acționat cu o prezență de spirit remarcabilă: l-a încuiat pe intrus în cămară și a alertat poliția.

Incidentul s-a petrecut pe 4 martie. Femeia a fost alertată de zgomote suspecte venind dinspre cămară. Apropiindu-se cu precauție, și-a dat seama că în casă se afla un străin.

„Nu am mai stat pe gânduri. Am închis ușa cămării și am sunat imediat la poliție”, a declarat aceasta. Ofițerii sosiți la fața locului l-au găsit pe hoț „încuiat, fără posibilitate de scăpare, cu bunurile furate într-o geantă”, printre gogonele și borcane de zacuscă.

Spărgătorul, un tânăr de 23 de ani, localnic, intrase în locuință printr-o ușă din spate rămasă descuiată.

Conform poliției, „chiar și o scurtă neatenție, cum ar fi lăsarea ușii descuiate, poate oferi o oportunitate ideală pentru infractori”.

Tânărul avea o alcoolemie de 0,7‰ în sânge în momentul reținerii. Autoritățile l-au reținut pentru încălcarea proprietății private, iar bărbatul urmează să fie judecat pentru această infracțiune.