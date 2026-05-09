Deși fosta angajată a contestat decizia la instanța de muncă, tribunalul a dat câștig de cauză angajatorului.

Surprinsă de camerele video

Potrivit datelor din dosar și probelor video, femeia a acționat premeditat pentru a nu achita cele două produse.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat că angajata a manevrat intenționat strecurătoarea și tigaia wok pentru a împiedica cititorul optic să scaneze codurile de bare.

Imediat după ce tranzacția a fost finalizată și bonul fiscal a fost emis, un agent de pază a intervenit, constatând că cele două articole nu fuseseră înregistrate.

Motivarea instanței

În procesul intentat de casieriță pentru a-și recupera locul de muncă, judecătorul din Modena a stabilit clar că decizia companiei a fost justificată.

Instanța a subliniat că nu valoarea financiară redusă a bunurilor este elementul central, ci conduita angajatei.

Faptul că a acționat în mod conștient și rău intenționat pentru a sustrage produsele reprezintă un abuz care a distrus iremediabil relația de încredere dintre angajator și angajat.

Pe lângă menținerea deciziei de concediere, instanța a obligat-o pe femeie să plătească companiei suma de 1.500 de euro, reprezentând cheltuielile de judecată.

