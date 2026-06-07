În declarații emise separat, Statul Major General al Ucrainei și Energoatom au declarat că facilitatea în cauză a fost parțial distrusă. Incendiul rezultat în urma atacului s-a extins pe 40 de metri pătrați și a fost stins. Nimeni nu a fost omorât sau rănit. De asemenea, nivelurile de radiații la fața locului au rămas stabile.

Deşi clădirea nu conţinea containere cu combustibil uzat în acel moment, atacul asupra acestui obiectiv critic pare să fie un mesaj direct din partea regimului de la Moscova, pe fondul intensificării confruntărilor cu atacuri aeriene de la distanţă mare.

Rusia nu a comentat atacului asupra instalației, situată la circa 15 kilometri de centrala de la Cernobîl, locul celui mai grav accident nuclear din lume, produs în 1986.

În schimb ministrul ucrainean de Externe Andrîi Sîbiha a subliniat într-un mesaj publicat pe contul său de X „nu este pentru prima dată când forțele rusești pun în pericol instalațiile nucleare ucrainene”. „Șantajul nuclear al Rusiei și amenințările sale la adresa siguranței nucleare sunt sistemice, deliberate și inacceptabile”, a denunțat șeful diplomației ucrainene.

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat un atac „deliberat” și „extrem de josnic”. „Este evident că a crescut şi mai mult aroganţa Rusiei, care era deja la cote maxime”, a adăugat el.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că experţii săi se pregătesc să viziteze amplasamentul şi a confirmat că nivelurile de radiaţii de la faţa locului s-au menţinut în limite stabile.

Kremlinul a ameninţat că va intensifica atacurile sistematice asupra unor obiective-cheie, inclusiv asupra centrelor de decizie din Ucraina.

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