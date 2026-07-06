Joi, 2 iulie 2026, Lidl a început vânzarea a 200.000 de aparate de aer condiționat în toată Franța. Rezultatul: îmbrânceli și intervenții ale poliției în mai multe magazine.

Scene de haos din magazinele Lidl din Rennes și Nanterre au circulat pe rețelele sociale. Delphine Batho, deputată din partea partidului Génération Écologie, consideră că lanțul „a organizat în mod intenționat” aceste derapaje. După o zi, pe 3 iulie, parlamentara din Deux-Sèvres a sesizat DGCCRF pentru practici înșelătoare.

Lidl, acuzat că ar fi responsabil de haos

În plină caniculă sufocantă din luna iunie, Lidl vindea un aparat de aer condiționat portabil la prețul de 179 de euro. Potrivit lui Delphine Batho, acest produs fusese deja vândut la 149 de euro într-o promoție anterioară.

Reducerea de „20%” ar fi astfel o „falsă promoție”, care „constituie o înșelăciune”. Deputata vorbește despre o „escrocherie uriașă” și denunță „exploatarea suferinței francezilor în fața caniculei”.

Vânzarea aparatelor de aer condiționat a avut loc în plină caniculă. Între 17 și 30 iunie 2026, Franța a trecut prin cea mai intensă caniculă măsurată vreodată, potrivit Météo-France. În august 2003, Franța deținea precedentul record sumbru, depășit acum.

Termometrul a atins 44,3 grade Celsius la Pissos, în regiunea Landes. Alertele roșii au acoperit 72 de departamente, un record absolut pentru acest sistem meteo. Agenția de Sănătate Publică din Franța a raportat o creștere de aproape 30% a mortalității în timpul acestui val de căldură.

Cererea de aparate de climatizare crește astfel în fața unor episoade de caniculă așteptate, tot mai intense. Trebuie spus că doar 27% dintre locuințele din Franța sunt dotate cu aer condiționat.

La Paris, această nevoie s-a dublat în ultimii 40 de ani. Din 2022, în Franța, o reducere trebuie raportată obligatoriu la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Pe această regulă se bazează criticile lui Delphine Batho. Dacă prețul de 149 de euro este confirmat, reducerea nu mai are bază legală.

Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor din Franța poate deschide o anchetă. Delphine Batho cere întocmirea unui proces-verbal și transmiterea cazului către procuror.

Lidl respinge acuzațiile politicianului

Totuși, Lidl contestă orice practică înșelătoare despre care se vorbește. Contactată de AFP, conducerea susține că aparatele au fost „vândute la prețul obișnuit”.

Lanțul german de magazine respinge acuzațiile conform cărora ar fi existat o reducere falsă în catalog, unde era afișată promoția de „-20%”. Lidl adaugă că siguranța clienților și a angajaților rămâne „prioritatea absolută”. Incidentele ar fi afectat doar aproximativ 30 de supermarketuri, din peste 1.500 din Franța.

Delphine Batho critică și comunicarea prealabilă a campaniei. Un utilizator de internet prezisese că operațiunea se va termina „cu o încăierare”.

În răspuns, compania a distribuit pe rețelele sociale o imagine amuzantă inspirată din „Game of Thrones” pentru a ilustra aglomerațiile anticipate.

Deputata consideră acest lucru „un apel explicit la violență”. Lidl a șters postarea „imediat ce am constatat că putea fi interpretată greșit” și afirmă că nu a derulat nicio campanie plătită.

John Paul Scally, președintele Lidl Franța, a făcut apel într-un comunicat la „responsabilitate, civism și respect reciproc”. El refuză ideea ca „comportamente individuale” să pună în pericol siguranța angajaților. Sindicatele, la rândul lor, denunță lipsa de anticipare a Lidl în plină caniculă.

Vânzările-eveniment ale lanțului provoacă frecvent aglomerații, precum în cazul robotului de bucătărie Monsieur Cuisine, disponibil în stoc limitat. Aceste operațiuni bazate pe stocuri reduse creează o raritate care îi împinge pe clienți să se înghesuie încă de la deschidere.

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