Fata a suferit o hemoragie masivă

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Justiția a stabilit sentința în cazul cutremurător al unei fete de 17 ani din regiunea Krasnoiarsk, Rusia, care și-a pierdut viața într-un mod îngrozitor. Potrivit anchetei, tragedia a avut loc după ce un muncitor de la ferma părinților săi a atacat-o și a lăsat-o inconștientă în adăpostul animalelor.

Adolescenta a fost lovită cu brutalitate de un angajat al fermei, în vârstă de 40 de ani, până când și-a pierdut conștiența. În timp ce fata era în stare de inconștiență, porcii din adăpost au atacat-o, provocându-i răni fatale. Medicii legiști au stabilit că moartea a survenit din cauza hemoragiei masive rezultate în urma mușcăturilor animalelor.

Agresorul a fost găsit vinovat și condamnat la închisoare pentru faptele sale, instanța considerând că acesta a creat în mod conștient condițiile care au dus la sfârșitul tragic al victimei.

Acest caz a generat un val de indignare în Rusia, scoțând la iveală detalii despre condițiile de la fermă și cruzimea atacatorului, care a încercat inițial să ascundă urmele faptei sale.

Ucigașul plănuise să se răzbune

Igor Zikov, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim sever, după ce a mărturisit agresarea brutală a fiicei angajatorului său, în regiunea Krasnoiarsk din Rusia.

În fața instanței, s-a stabilit că Zikov, care mai fusese condamnat anterior pentru crimă, era „cuprins de furie” din cauza unei „răfuieli” mai vechi cu tatăl Milenei, angajatorul său. Acesta plănuise să se răzbune prin uciderea animalelor de la fermă.

Însă, în momentul în care a intrat în hambar, a găsit-o pe Milena în timp ce hrănea porcii. Sub influența alcoolului, Zikov a bătut-o pe adolescentă și a agresat-o sexual cu brutalitate, lăsând-o apoi inconștientă și sângerând în țarcul animalelor.

Ulterior, aceasta a fost ucisă de animale.

Milena a murit din cauza unei hemoragii masive, după ce o scroafă i-a secționat artera femurală în timp ce și ceilalți porci o atacau, s-a stabilit în fața instanței.

„Animalele au reacționat la mirosul de sânge”

Într-un comunicat oficial al Curții se precizează: „Zikov a agresat-o pe fată, i-a furat telefonul mobil și, după ce aceasta și-a pierdut conștiența din cauza loviturilor, a abandonat-o în adăpostul porcilor, având răni deschise. Animalele au reacționat la mirosul de sânge și au început să o atace pe tânără.”

Publicația Readovka a relatat: „Bărbatul a lăsat-o intenționat pe fată să fie devorată de porci, deoarece știa că animalele o vor ataca.”

Zikov a fost găsit vinovat de omor, acte sexuale violente și furt, fiind condamnat la 23 de ani de închisoare.

În cadrul audierilor, s-a dezvăluit că acesta își ucisese anterior propriul frate, dar primise un loc de muncă și o a doua șansă de la tatăl Milenei, după ispășirea pedepsei. Se pare că, în ziua tragediei, Zikov se certase cu tatăl fetei și intrase în adăpostul animalelor seara, cu intenția de a-i da foc.

„Ne-am luat la ceartă”

Într-un interogatoriu video, Zikov le-a declarat anchetatorilor: „Am intrat și acolo era fiica lui, fiica administratorului… ne-am luat la ceartă.”

Acesta a declarat că „s-a năpustit asupra ei cu un băț” și i-a aplicat „câteva lovituri cu pumnul în zona capului”.

După ce a lăsat-o pe adolescentă nemișcată la pământ, i-a furat telefonul și a fugit acasă. Ulterior, acesta le-a spus polițiștilor că a distrus telefonul cu un topor și l-a ars în sobă, împreună cu bățul, pentru a șterge probele.

Deși Zikov a negat agresiunea sexuală, anchetatorii au precizat că probele medico-legale au confirmat atacul.

Părinții Milenei erau plecați la cumpărături în momentul în care s-a produs tragedia. După ce fata a încetat să mai răspundă la telefon, aceștia l-au rugat pe prietenul ei, Vladimir Bedny (18 ani), să meargă să o verifice.

Scene de coșmar la locul faptei

Publicația NGS24 a relatat că localnicii l-au văzut pe prietenul Milenei aprinzându-și „lanterna” înainte de a vedea „scena oribilă de pe podea”.

Martorii au mai declarat: „Prietenul ei a ieșit în fugă, vomitând și strigând după ajutor.”

Acesta a apelat serviciul de ambulanță, însă decesul Milenei a fost declarat la scurt timp, din cauza pierderii masive de sânge.

O vecină pe nume Vera a declarat: „Era o persoană atât de bună. Își ajuta mereu părinții cu tot ce aveau nevoie. Un copil cu adevărat plin de compasiune.”

Iubitul Milenei, devastat de durere, a postat ulterior un mesaj în mediul online: „Vei rămâne pentru totdeauna în inima mea.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE