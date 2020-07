Cristina a învățat în școala generală din comuna Bâlteni, județul Gorj și se aștepta să ia peste 9,50 atât la română, cât și la matematică, la evaluarea națională, arată Mediafax. Apoi, cu nota obținută să meargă la unul din cel mai bine cotate licee din Târgu Jiu, pentru ca apoi să se facă pompier.

Fata a fost şocată când a văzut nota şase la matematică. Cristina a făcut contestaţie şi a fost surprinsă când a primit cu patru puncte mai mult. În consecință, media generală i-a crescut de la 7,90 la 9,90.

“Rezultatul iniţial până la rezultatul final… Au fost foarte grele zilele acelea, deoarece era un stres continuu”, povesteşte Cristina.

S-a gândit mereu că nota ar fi putut să-i scadă în loc să-i crească. “Nimeni nu-mi zicea că sigur îmi pun. Putea exista ideea şi că îmi scad şi puteam să ajung cu o medie şi mai mică. Am aşteptat şi sâmbătă, când a venit rezultatul, am văzut că e zece şi am fost prea mulţumită!”.

Aproape la fel a pățit și Robert, unul dintre colegii Cristinei, care a primit, după contestaţie, cu cinci puncte şi jumătate mai mult. De la nota 2,89 a ajuns la aproape 8. Și mai sunt multe cazuri similare în toată țara.

Libertatea a arătat recent că peste 93% dintre notele lucrărilor contestate la Evaluarea Națională au fost modificate în ultimii trei ani.

Anul acesta, după publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, numărul mediilor de 10 a crescut cu 53.

Citeşte şi:

Votează blocul de sub balconul tău! | Cum au ajuns interlopii, politicienii și fondurile de investiții să domine marile orașe

Tânărul agronom în al cărui lan de lavandă din Teleorman își fac poze toți orășenii: „Mă bucur că vine lumea, nu mă supăr dacă oamenii rup flori, să-şi ia cu ei”

Votează blocul de sub balconul tău! | Cum au ajuns interlopii, politicienii și fondurile de investiții să domine marile orașe

PARTENERI - GSP.RO Cine este românul pentru care chinezii au plătit 450.000 de euro pentru un zbor de maximă siguranță. Au trimis avionul special pentru el

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2020. Racii au parte de surse de stres cumulate, care îi pot afecta mai mult decât de obicei