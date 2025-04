Dezastru la Shahid Rajaee

Cauza exploziei nu este încă clară, dar autoritățile investighează incidentul. Serviciile de urgență au raportat că cel puțin 516 persoane au fost rănite, multe fiind transferate la centrele medicale din apropiere.

Explozia a fost atât de puternică încât s-a simțit și s-a auzit la o distanță de 50 de kilometri, conform agenției de știri Fars. Locuitorii au declarat că au simțit pământul cutremurându-se chiar și de la distanță.

„Unda de șoc a fost atât de puternică încât majoritatea clădirilor portului au fost grav avariate”, a raportat agenția de știri Tasnim.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat au arătat coloane groase de fum negru ridicându-se din zona portului, unde sunt depozitate numeroase containere. Elicoptere au fost trimise pentru a lupta împotriva incendiului.

Reacția autorităților

Esmaeil Malekizadeh, un oficial regional al portului, a declarat pentru televiziunea de stat: „Explozia a avut loc într-o parte a docului portului Shahid Rajaee și stingem incendiul”.

Biroul vamal al portului a sugerat într-o declarație că explozia ar fi fost cauzată probabil de un incendiu izbucnit la depozitul de materiale periculoase și chimice.

Primul vicepreședinte Mohammad Reza Aref a ordonat o anchetă pentru a determina cauza exploziei și a evalua amploarea pagubelor, potrivit agenției de știri ISNA.

Importanța portului Shahid Rajaee

Portul Shahid Rajaee este situat la peste 1.000 de kilometri sud de capitala Teheran și este considerat cel mai avansat port de containere din Iran, conform agenției oficiale de știri IRNA. Se află la 23 de kilometri vest de Bandar Abbas, capitala provinciei Hormozgan, și la nord de Strâmtoarea Hormuz, prin care trece o cincime din producția mondială de petrol.

Compania Națională de Distribuție a Produselor Petroliere din Iran a precizat că „explozia de la portul Shahid Rajaee nu are nicio legătură cu rafinăriile, rezervoarele de combustibil, complexele de distribuție sau conductele de petrol”. Aceasta a adăugat că „facilitățile petroliere din Bandar Abbas funcționează în prezent fără întrerupere”.

Acest incident rar vine la câteva luni după unul dintre cele mai mortale accidente de muncă din Iran din ultimii ani. Explozia de la mina de cărbune din septembrie, cauzată de o scurgere de gaz, a ucis peste 50 de persoane în Tabas, în estul Iranului.

