Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un incident grav a avut loc la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow. În luna noiembrie 2025, din cauza unei erori umane, personalul din morga spitalului a încurcat corpurile a doi pacienți decedați, iar unul dintre ele a fost incinerat de o familie care credea că este vorba de ruda lor.

Eroarea a fost descoperită abia după ce a avut loc înmormântarea.

Potrivit NHS Greater Glasgow and Clyde, Consiliul Serviciului Național de Sănătate din Scoția responsabil cu administrarea spitalului, problema a survenit din cauza unei erori în procedurile stricte de identificare și etichetare a corpurilor.

„Aș dori să cer scuze sincere familiei afectate de această situație. Avem proceduri foarte stricte pentru identificarea și etichetarea corpurilor de la momentul în care acestea ajung în morgile noastre până la transferul lor către casele funerare”, a declarat Scott Davidson, directorul medical al NHS Greater Glasgow and Clyde.

Regretăm profund că, în acest caz, procedurile nu au fost respectate, ceea ce a dus la suferințe suplimentare pentru două familii aflate într-un moment deja foarte dificil pentru ele.

În urma incidentului, conducerea NHS a inițiat imediat o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestui caz tragic.

Angajații implicați în greșeală au fost identificați și au fost suspendați din funcție pe durata anchetei.



