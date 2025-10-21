Stimulare cerebrală profundă

A avut loc în mijlocul unei săli de operații, în timp ce era supusă unei intervenții pe creier. Bacon a fost diagnosticată cu Parkinson în 2014, iar capacitatea ei de a cânta, de a înota și de a merge a fost afectată de simptome precum lentoarea mișcărilor și rigiditatea musculară.

În iulie, a suferit o intervenție timp de patru ore la Spitalul King’s College din Londra pentru a fi supusă unei stimulări cerebrale profunde (DBS). Bacon a luat clarinetul pentru a cânta în timpul procedurii, observând o îmbunătățire instantanee a mișcărilor degetelor.

Procedura chirurgicală implică perforarea unor găuri pe jumătate din dimensiunea unei monede de 5 pence în craniul pacientului și implantarea unor electrozi în creier pentru a stimula anumite zone, care modifică semnalele electrice ce pot provoca simptomele bolii Parkinson.

Echipa chirurgicală, condusă de profesorul Keyoumars Ashkan, sugerase ca Bacon să-și aducă clarinetul cu ea la masa de operație, astfel încât medicii să poată spune dacă curentul electric o ajută.

Trează și foarte încântată

Bacon a rămas trează pe tot parcursul operației și a fost „încântată” când curentul electric a dus la îmbunătățiri instantanee ale capacității sale de a cânta la instrument.

„Fiind o clarinetistă pasionată, i s-a sugerat să-și aducă instrumentul în sala de operație pentru a vedea dacă procedura i-ar îmbunătăți capacitatea de a cânta, acesta fiind unul dintre principalele obiective ale sale pentru operație. Am fost încântați să vedem o îmbunătățire instantanee a mișcărilor mâinilor și, prin urmare, a capacității sale de a cânta, odată ce stimularea a fost transmisă creierului”, a explicat Ashkan, profesor de neurochirurgie la King’s College London.

În craniul Denisei au fost făcute găuri la jumătate din mărimea unei piese de 5 pence după ce pe capul acesteia a fost plasat un cadru cu coordonate precise, care acționează ca un sistem de navigație prin satelit pentru a ghida medicul către pozițiile corecte din creier pentru implantarea electrodului.

„Odată ce electrozii au fost plasați pe partea stângă a creierului Denisei, curentul a fost pornit și s-a observat o îmbunătățire imediată a mișcărilor mâinilor pe partea dreaptă. Același lucru s-a întâmplat și pe partea stângă când i-am implantat electrozi pe partea dreaptă a creierului”.

Creierul nu are receptori de durere

Bacon, o logopedă pensionară din Crowborough, East Sussex, a cântat la clarinet în fanfara din East Grinstead până în urmă cu cinci ani, când simptomele bolii Parkinson au devenit tot mai accentuate.

Femeii i s-a administrat un anestezic local pentru a-i amorți scalpul și craniul în timpul operației. Creierul în sine nu are receptori de durere și nu este neobișnuit ca pacienții să rămână treji în timpul operației pe creier.

„Deja observ îmbunătățiri în ceea ce privește capacitatea mea de a merge și sunt nerăbdătoare să mă întorc în piscină și pe ringul de dans pentru a vedea dacă și acolo mi s-au îmbunătățit abilitățile”.

Echipa operatorie a inclus un chirurg, un neurolog, un neuropsiholog, precum și asistente. Electrozii au fost conectați la un generator de impulsuri, similar unui stimulator cardiac, plasat în pieptul lui Bacon, care poate dura până la 20 de ani. Generatorul emite impulsuri electrice pentru a modifica încontinuu activitatea cerebrală și a reduce simptomele lui Bacon.

DBS, care este principalul tip de intervenție chirurgicală utilizată pentru tratarea bolii Parkinson, poate ajuta la controlul simptomelor motorii, cum ar fi tremorul, dar nu oprește progresia bolii neurodegenerative, pentru care nu există leac.

