Femeia îl avea în mașină pe fiul ei de 4 ani. Charise s-a dat jos din mașină pentru a repara pana. Dar, fiindcă era pe un drum lăturalnic, a picat pe mâna a șase bărbați, care au violat-o chiar lângă mașina în care dormea fiul ei de patru ani!

Incidentul s-a petrecut pe o stradă care leagă orașele Freer și Laredo, din Texas. Bărbații i-au făcut găuri în glezne și au legat-o ca pe un animal, după care au aruncat-o în duba cu care circulau.

Ei au bătut-o cu bestialitate și au lăsat-o practic să moară într-un șanț de drenaj, a notat dailymail.co.uk. Cu 14 oase fracturate, că găuri în glezne, femeia s-a târât câteva mile pe jos pentru a căuta ajutor în primul oraș care îi ieșea în cale.

Charise Thompson, acum în vârstă de 61 de ani, a explicat de ce și-a dezvăluit povestea. „Asta e viața mea, asta este povestea mea și o voi spune ori de câte ori voi putea. Trebuie să continuăm să vorbim despre aceste lucruri până când nu vor mai fi niciun secret pentru nimeni. Nu trebuie să mai fie niciun asalt asupra vreunei femei, vreunui bărbat sau vreunui copil”, a spus Charise.

A mers pe coate 2,5 mile!

Femeia a suferit 14 fracturi după acel asalt, dar s-a târât pe coate 2,5 mile pentru a se întoarce la mașina în care îl lăsase pe fiul ei de patru ani dormind. Primul polițist care a ajuns la mașina ei, a întrebat-o pe Charise: „Ce le-ai făcut de i-ai supărat atât de rău?”. Când poliția a ajuns la mașină, aceasta era închisă și copilul încă dormea.

Charise a stat intertată timp de 17 săptămâni, iar apoi a suferit numeroase alte intervenții chirurgicale reparatorii. Dar chinurile ei nu s-au terminat aici. În timpul transfuziilor cu sânge care i-au fost administrate a fost infectată cu virusul hepatic C și a mai suferit și o serie de atacuri cerebrale minore.

„N-am fost singura lor victimă, dar am fost singura care a supraviețuit. Am stat 13 ani într-un scaun cu rotile, oasele mă dor, pot spune de fiecare dată când vremea se schimbă. Am avut probleme cu glanda tiroidă, cu ficatul, cu intestinele”, a mai spus Charise.

Ea s-a mutat din Texas în Wyoming. „Eu nu sunt o victimă, sunt o supraviețuitoare și așa voi fi mereu. O să continui să-mi spun povestea și o să încurajez și pe alții care au trecut prin așa ceva să-și spună povestea cu voce tare.

Dacă ajută o singură persoană să nu se simtă singură sau o încurajează să-și spună povestea, e ok. Trebuie să scoatem adevărul la lumină, să eliminăm stigmatul femeilor care se simt vinovate deși n-au făcut nimic rău”, a mai spus Charise Thompson.

FOTO: Facebook

