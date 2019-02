O femeie a murit strivită de propria mașină!

Șoferiţa a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat cu maşina pe şosea, fiind strivită sub autoturism. Accidentul a avut loc la Floreşti, în judeţul Giurgiu, a anunțat

Tânăra a fost resuscitată aproape 40 de minute de către medici, însă fără succes.

„La momentul sosirii la locul accidentului o femeie in varsta de circa 30 de ani era ramasa blocata sub autoturism (Vw Polo). Intrucat aceasta nu prezenta semne vitale imediat s-au inceput manevrele RCP. In sprijin s-au deplasat o amb. SAJ Giurgiu si 1 echipaj UTIM Universitar. Din pacate, dupa aprox. 40 de minute de resuscitare cardio-pulmonara medicul de pe TIM a declarat decesul victimei”, informează medicii.

Cum s-au făcut jocurile la Bruxelles pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi ca procuror-şef european: Europarlamentarii români au încercat să influenţeze votul colegilor lor