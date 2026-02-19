Magazinul, recent extins cu aproximativ 400 de metri pătrați, a atras sute de localnici care au așteptat în frig marea deschidere. Pentru a sărbători evenimentul, reprezentanții supermarketului au organizat o tombolă ad-hoc la intrare.

Emoții, strategii și un câștigător surpriză

În timp ce așteptau, mulți clienți își făcuseră deja planuri tactice. Maria Erkens, o altă clientă, mărturisea: „Am deja o strategie. Vreau carne, pește, cafea și brânză”, în timp ce alții vizau produse mai scumpe, precum scutecele.

Cu puțin înainte de ora 9.00, s-a anunțat numărul câștigător: 213. Janoula Hutting a rămas mută de uimire.

Luată complet prin surprindere, ea nu avea niciun plan. „Am venit doar să văd cum a ieșit magazinul. Voi vedea la fața locului. Carne sau ceva de genul? Nu știu”, a reacționat ea, copleșită de moment.

60 de secunde de adrenalină printre rafturi

Regulile au fost simple: un minut la dispoziție, fără alcool, doar produse comestibile. La semnalul „3, 2, 1, start!”, haosul a început.

Angajații magazinului au fost gata să arunce în coș tot ce dicta femeia, singura ei sarcină fiind să ghideze „cursa”. În doar 60 de secunde, coșul s-a umplut ochi cu:

Lapte și sucuri;

Pâine și dulciuri;

Pachete de carne;

Cafea și ornamente de ciocolată (hagelslag).

„Soțul meu va crede că am golit contul”

La finalul „minutului de foc”, Janoula s-a trezit la casa de marcat cu 10 plase pline, în valoare totală de 327 de euro, fără a fi nevoită să scoată portofelul.

Singura ei grijă a fost lipsa de pregătire: „Nici măcar nu am o plasă la mine!”. După ce și-a revenit din șoc, a adăugat amuzată: „Mă bucur că am venit cu mașina. Soțul meu probabil nu mă va crede, va crede că am golit contul bancar”.

Fără să se grăbească spre casă, câștigătoarea a decis totuși să-și ducă la bun sfârșit planul inițial: „Mă întorc imediat înăuntru, vreau să mă uit liniștită la cum arată acum magazinul”.

