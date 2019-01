În urma ei a coborât o femeie obeză, care pur și simplu a stâlcit-o pe femeia britanică. Jemma abia ajunsese în Turcia de 14 ore când s-a petrecut tragedia.

Jemma, în vârstă de 32 de ani, s-a ales cu o ruptură de ficat, cu coaste fracturate, hemoragie internă și leziuni la rinichi după ce femeia obeză a aterizat peste ea, a informat dailymail.co.uk.

A plătit 2.700 de lire pentru vacanță și 5.000 pe operație

Jemma a fost transportată de urgență la spital și a fost salvată în ultimul moment. Ea plătise peste 2.700 de lire sterline pentru vacanța din luna septembrie a anului trecut, de la un resort de lux din Turcia.

Ea s-a ales cu cicatrici urâte pe stomac și spune că suferă încă din pricina problemelor de la rinichi. Jemma a decis să dea în judecată hotelul pentru că n-a fost avertizată cine venea în spatele ei și pentru că îngrijirea ei n-a fost corespunzătoare.

„Această vacanță a fost prima pe care am avut-o cu cele două fete ale mele în ultimii patru ani și a fost un dezastru total. Eram în Turcia doar de 14 ore când am decis să mergem la piscină. Nu aveau un staff care să dea indicații clienților. Eu le-am spus fetelor mele să aștepte câte zece secunde când se dădeau pe tobogan una după cealaltă.

Fata mea trebuia să urmeze după mine, dar m-am trezit cu o femeie obeză. Am ajuns în piscină, moment în care am mai văzut doar două picioare uriașe venind peste mine. Am rămas inconștientă. Durerea a fost teribilă”, a declarat femeia.

Jemma va da în judecată și firma de turism, pentru că asigurarea medicală n-a acoperit costurile de care a avut ea nevoie și nu s-a interesat de soarta ei și a copiilor.

„Mi-am rupt ficatul și am avut probleme la singurul rinichi pe care îl mai am, fiindcă pe celălalt l-am donat mamei mele în 2015, Îmi luaserm doar 150 de lire cu mine, din moment ce aveam totul în regim all-inclusive, dar am avut nevoie de 5.000 de lire pentru operație și tratament. Prietenul meu a putut, din fericire, să plătească.

Dacă n-ar fi făcut asta, eu eram probabil moartă, iar copiii mei rămâneau în Turcia singuri. Niciun ajutor nu mi-a fost acordat, iar mama mea, care a re 59 de ani și tata, care are 76 de ani, au plătit să vină în Turcia să stea cu mine”, s-a mai văitat femeia.

