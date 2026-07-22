Elevii află miercuri la liceu au fost admiși, după repartizarea computerizată din 2026

Elevii care au absolvit gimnaziu și au susținut examenul de Evaluare Națională trăiesc miercuri cele mai mari emoții din acest an școlar. Ministerul Educației publică rezultatele repartizării computerizate, un proces desfășurat automatizat pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișele de înscriere, după ce în prealabil a fost dată publicității ierarhia la nivel județean și național.

Cum funcționează repartizarea computerizată

Procesul de repartizare este complet automatizat, iar algoritmul ia în calcul exclusiv ordinea preferințelor exprimate de elevi și media de admitere. Înainte de publicarea rezultatelor finale, a fost realizată ierarhizarea la nivel județean și național, oferind un prim indiciu despre șansele de admitere ale fiecărui candidat.

Ce trebuie să facă elevii admiși la liceu în 2026

Cei care au fost repartizați sunt obligați să depună dosarele de înscriere între 23 și 28 iulie 2026 la liceele la care au fost alocați.

Neprezentarea dosarului în acest interval duce la pierderea locului obținut. Ministerul Educației recomandă părinților și elevilor să consulte canalele oficiale de informare ale unităților de învățământ pentru a verifica programul exact al înscrierilor și pentru a evita aglomerația.

Ce se întâmplă dacă un elev a rămas nerepartizat

Pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în prima etapă, există o a doua șansă. Ministerul Educației organizează o etapă suplimentară de admitere pentru ocuparea locurilor libere.

Lista locurilor disponibile va fi publicată pe 31 iulie, iar înscrierile se vor desfășura între 10 și 12 august. Repartizarea finală pentru această etapă va avea loc pe 17 și 18 august, la nivelul comisiilor județene de admitere și al comisiei din Municipiul București.

Elevii interesați de această a doua etapă sunt sfătuiți să urmărească anunțurile inspectoratelor școlare județene, mai ales dacă trebuie să participe la probe suplimentare, cum ar fi cele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

79,1% dintre elevii înscriși au promovat Evaluarea Națională 2026

În privința rezultatelor obținute la Evaluarea Națională 2026, 113.316 elevi (reprezentând 79,1% dintre cei prezenți) au reșit să obțină medii mai mari sau egale cu nota 5. În mod simetric, 29.935 de candidați (20,9%) au încheiat examenul cu medii sub nota 5.

Performanța maximă a fost atinsă de 7 elevi din întreaga țară, care au obținut media 10 curat. După soluționarea contestațiilor, procentul celor cu medii de trecere a înregistrat o ușoară creștere față de raportarea inițială de 79%. În București, doar trei elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Evaluarea Națioanală din 2026 a avut o rată de participare de 96,6%

Examenul din acest an a înregistrat o prezență ridicată la testări. Din totalul celor 148.268 de candidați înscriși la Evaluarea Națională, un număr de 143.251 de elevi s-au prezentat la toate probele, ceea ce reprezintă o rată de participare de 96,6%.

Evaluarea Națională din 2026 a avut cele mai puține medii de 10 din ultimii 14 ani

Evaluarea Națională 2026 a adus cele mai slabe rezultate din ultimii 14 ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și citate de Libertatea.ro. Doar șapte elevi au obținut media generală 10 înainte de contestații, un număr semnificativ mai mic față de anii precedenți.

În 2020, 892 de elevi obțineau media 10, un record pentru ultimii 14 ani. Anul trecut, în 2025, au fost înregistrate 85 de medii maxime, iar în 2024, 74. În 2026, însă, doar șapte elevi au reușit să atingă această performanță.

La proba de Limba română, doar 398 de elevi au obținut nota 10 înainte de contestații, marcând un nou minim istoric. În 2024, precedentul record negativ fusese de 416 note maxime. Prin comparație, în 2020 s-au înregistrat 4.700 de note de 10, cel mai mare număr din ultimii ani.

Matematica a fost proba care a ridicat cele mai multe probleme în 2026. Numai 102 elevi au reușit să obțină nota maximă, față de 976 în 2025. Diferența este semnificativă, notele de 10 din acest an fiind de peste nouă ori mai puține decât cele de anul trecut.

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