Totul a început după ce a văzut mai mulți șerpi morți

Povestea lui Jadav Payeng a început în 1979, când era adolescent. După retragerea apelor, tânărul a găsit mai mulți șerpi morți pe o întindere de pământ lipsită complet de vegetație. Animalele nu găsiseră nici umbră, nici adăpost și muriseră din cauza căldurii puternice. Imaginea l-a urmărit mult timp și Payeng a început să se întrebe ce se va întâmpla cu oamenii și cu animalele dacă vegetația va continua să dispară, iar terenul va rămâne expus arșiței și eroziunii.

Un bărbat a plantat atât de mulți copaci timp de 40 de ani, încât a creat o pădure cu elefanți, rinoceri și tigri. Cum a fost premiat, în India
Indianul Jadav Payeng a plantat copaci timp de peste patru decenii și a transformat un teren arid din Assam într-o pădure de aproximativ 550 de hectare. Foto: Facebook

În loc să aștepte intervenția autorităților, a început să planteze singur pe terenul arid. Primele plante au fost fire și puieți de bambus, aleși pentru că puteau rezista mai bine în condițiile dificile de pe bancul de nisip.

A îngrijit zilnic puieții plantați în nisip

La început, șansele ca plantele să supraviețuiască erau mici. Solul era sărac, temperaturile foarte ridicate, iar fluviul Brahmaputra își schimba permanent cursul. Dar Payeng nu a renunțat și a continuat să planteze în fiecare sezon și să îngrijească puieții zi de zi. Pe măsură ce bambusul și primii copaci au început să crească, pe teren a apărut umbra. Frunzele căzute s-au descompus și au format materia organică de care solul avea nevoie.

Treptat, în jurul copacilor plantați de el au început să apară și alte plante. Rădăcinile au stabilizat o parte din teren, iar locul aproape pustiu s-a transformat încet într-un ecosistem complex. Pădurea nu a fost desenată dinainte și nici plantată după un plan strict. Ea s-a format în timp, prin munca lui Payeng și prin regenerarea naturală care a urmat apariției primilor arbori.

Pădurea a ajuns la aproximativ 550 de hectare

După mai bine de 40 de ani, pădurea creată de Jadav Payeng se întinde acum pe aproximativ 550 de hectare, iar locul este cunoscut astăzi drept Molai Forest sau Molai Kathoni, după porecla bărbatului care a început să planteze acolo. Pădurea este mai mare decât Central Park din New York iar copacii au devenit o barieră naturală împotriva eroziunii, una dintre cele mai mari probleme ale insulei Majuli.

Fluviul Brahmaputra își schimbă frecvent cursul, iar apele puternice distrug în fiecare an porțiuni întinse de teren. Chiar dacă pădurea nu poate opri complet efectele inundațiilor, rădăcinile arborilor ajută la fixarea solului, iar vegetația le oferă plantelor și animalelor un loc de refugiu atunci când nivelul apei crește.

Elefanții au început să vină în fiecare an

Pe măsură ce pădurea a devenit mai deasă, în zonă au început să revină animale care nu mai fuseseră văzute acolo de mult timp. Turme de elefanți asiatici ajung periodic în pădure și rămân uneori pentru perioade lungi. În zonă au fost observați și rinoceri indieni, tigri bengalezi, cerbi, iepuri, maimuțe, vulturi și numeroase alte specii de păsări.

Specialiștii descriu pădurea drept un refugiu important pentru animalele care se deplasează între habitate sau caută terenuri mai înalte în timpul inundațiilor. Molai Forest nu este însă o grădină zoologică și nici un parc închis. Animalele vin și pleacă liber, în funcție de sezon, hrană și nivelul apei.

Autoritățile au descoperit pădurea când urmăreau o turmă de elefanți

Timp de zeci de ani, munca lui Jadav Payeng a rămas aproape necunoscută în afara comunității locale. Situația s-a schimbat în 2007, când fotograful și jurnalistul Jitu Kalita a ajuns în zonă în timp ce căuta păsări pe Brahmaputra și a observat o întindere neobișnuit de mare de vegetație. Apoi l-a întâlnit pe bărbatul care o îngrijea de ani întregi.

Un an mai târziu, angajații Departamentului Silvic din Assam au ajuns în pădure în timp ce urmăreau o turmă de peste 100 de elefanți. Reprezentanții instituției au spus ulterior că au fost surprinși să găsească o pădure atât de întinsă și de deasă pe un banc de nisip. Povestea lui Payeng a început apoi să fie prezentată în presa indiană și internațională, iar bărbatul a devenit cunoscut drept „Omul-pădure al Indiei”.

A primit una dintre cele mai importante distincții civile din India

În 2015, Jadav Payeng a primit Padma Shri pentru contribuția sa la conservarea pădurilor. Padma Shri este una dintre cele mai importante distincții civile acordate de statul indian. Numele lui Jadav Payeng apare în documentele oficiale ale premiilor Padma, la categoria conservarea pădurilor, pentru statul Assam.

Ulterior, indianul a fost invitat să vorbească despre experiența sa în școli, universități și la evenimente internaționale. Povestea lui a inspirat documentare, cărți pentru copii și campanii de plantare a copacilor. În ciuda recunoașterii primite, Payeng a continuat să vorbească despre plantarea arborilor ca despre o responsabilitate zilnică, nu ca despre o realizare încheiată.

Pădurea este amenințată de incendii și braconaj

Revenirea animalelor sălbatice a adus însă și noi probleme. Pentru că pădurea nu beneficiază de același nivel de protecție ca un parc național, specialiștii au avertizat că rinocerii și alte animale pot deveni ținte pentru braconieri. În trecut, Payeng a alertat autoritățile după ce a observat persoane care încercau să prindă rinoceri și s-au cerut o implicare mai mare a comunităților locale și măsuri mai bune împotriva braconajului și a tăierilor ilegale.

La sfârșitul anului 2025, un incendiu provocat a afectat și o nouă zonă împădurită pe care Jadav Payeng o dezvoltase împreună cu fiica sa. Familia a intervenit pentru a opri focul și pentru a salva cât mai mult din vegetație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
GSP.RO
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.RO
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Politică 09:02
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 20 iul.
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Parteneri
„Mai bine pierdem banii din PNRR”. Profesorii avertizează că școlile ar putea rămâne fără diriginți
Adevarul.ro
„Mai bine pierdem banii din PNRR”. Profesorii avertizează că școlile ar putea rămâne fără diriginți
Fotbalistul de la Real Madrid care s-a schimbat total după Cupa Mondială 2026. Ce operație a suferit
Fanatik.ro
Fotbalistul de la Real Madrid care s-a schimbat total după Cupa Mondială 2026. Ce operație a suferit
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Financiarul.ro
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Jennifer Lopez, fotografiată goală în cadă. Imaginile care au atras atenția fanilor artistei
Stiri Mondene 14:00
Jennifer Lopez, fotografiată goală în cadă. Imaginile care au atras atenția fanilor artistei
Cătălin Rizea a aflat în direct la TV că tatăl său a murit
Stiri Mondene 13:39
Cătălin Rizea a aflat în direct la TV că tatăl său a murit
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Bărbat, strivit în maşină de un bolovan desprins de pe versant pe Valea Oltului. La volan se afla fiica lui
ObservatorNews.ro
Bărbat, strivit în maşină de un bolovan desprins de pe versant pe Valea Oltului. La volan se afla fiica lui
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
GSP.ro
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
GSP.ro
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
Parteneri
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Redactia.ro
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Politică 09:02
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Politică 20 iul.
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Milioane de euro pe masă! U Craiova – Levski Sofia, meciul cu cea mai mare miză financiară din istoria oltenilor
Fanatik.ro
Milioane de euro pe masă! U Craiova – Levski Sofia, meciul cu cea mai mare miză financiară din istoria oltenilor
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
Spotmedia.ro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor