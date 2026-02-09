Incidentul a avut loc în martie 2022, când o clientă a suferit arsuri grave pe 40% din corp, fiind desfigurată, după ce a folosit o soluție aromatică necorespunzătoare în saună.

Femeia, care cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro, a povestit că soluția primită de la recepție nu era diluată, fapt ce a dus la producerea unui incendiu.

„Am primit un recipient cu substanțe aromatice, dar nu am fost informată că sunt inflamabile”, a declarat victima.

Cercetările au durat aproape patru ani, iar victima a insistat pentru finalizarea dosarului, temându-se de prescrierea răspunderii penale.

Procurorii susțin că responsabilitatea aparține directorului hotelului, managerului centrului SPA și altor doi angajați, care nu au prevenit riscul și nu au oferit instrucțiuni adecvate.

De asemenea, unitatea nu deținea autorizație de securitate la incendiu. Pentru a garanta plata despăgubirilor, a fost instituit sechestru pe un imobil al societății comerciale.

